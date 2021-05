L'aria che tira, Pietro Senaldi: "Sardegna in difficoltà coi vaccini? Un problema storico delle Regioni"

07 maggio 2021 a

Myrta Merlino ha acceso i riflettori sul caso della Sardegna, dove la campagna di vaccinazione non riesce a decollare. E la mancanza di dosi non c’entra, in questa fase c’è un problema più grosso: gli anziani e i fragili che praticamente sono impossibilitati a uscire di casa per colpa del Covid non vengono nemmeno contattati per il vaccino. La conduttrice de L’aria che tira ha affrontato il problema con Pietro Senaldi, che ha offerto il suo punto di vista sulla questione spinosa.

“La Sardegna sta avendo un problema sui vaccini, non c’è molto da commentare - ha dichiarato il direttore di Libero - c’è una mancanza di organizzazione e di welfare. Credo che si tratti anche di un problema regionale, la Sardegna è in difficoltà e non riesce a raggiungere tutti”. I dati dicono che sull’isola circa il 74 per cento degli anziani hanno ricevuto la prima dose: una percentuale troppo bassa rispetto alla media nazionale e soprattutto se paragonata a quella del Veneto, che invece è al 96 per cento.

“Che l’Italia sia molto diversa come efficienza delle amministrazioni mi sembra un problema decennale - ha aggiunto Pietro Senaldi - da quando ci sono le Regioni, alcune funzionano meglio e altre peggio. La disomogeneità dei territori è uno dei grandi problemi dell’Italia. Non a caso esiste anche un ministero per il Sud e via discorrendo”.

