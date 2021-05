Paolo Becchi contro Vito Crimi: "Rappresenta solo se stesso". La menzogna giuridica: a chi appartiene il M5s?

11 maggio 2021 a

"Stamattina il Garante della privacy ha accolto una mia istanza di accesso a documentazione in loro possesso relativa al Movimento, presentata in qualità di rappresentate legale dello stesso. La risposta è stata frutto di un'istruttoria approfondita, per la quale il garante ha richiesto tutta la documentazione relativa al mio ruolo, confermando di fatto che a loro avviso non ci sono dubbi sulla rappresentanza legale" ha dichiarato Vito Crimi nel corso dell'assemblea congiunta M5S. Il professore Paolo Becchi, non è però della stessa opinione dell'ex viceministro dell'Interno del Governo Conte II.

"Quello che ha detto Vito Crimi ieri è privo di fondamento" ha scritto il professore di Genova in un tweet. "Non è vero che il garante della privacy gli abbia dato ragione e che quindi lui, contrariamente a quanto risulta dal Tribunale di Cagliari, sia il rappresentate legale del M5S" spiega Becchi e conclude "Crimi ormai rappresenta solo se stesso". Il movimento pentastellato ha così commentato la vicenda tramite un post su Facebook: "Il Movimento 5 Stelle, oltre al rappresentante legale (ex capo politico) è dotato di organi pienamente legittimati tra i quali il Presidente del Comitato di Garanzia che può convocare, in virtù del suo ruolo, l’assemblea degli iscritti per esprimersi su proposte di deliberazione, e tutti gli atti compiuti e da compiersi sono pertanto pienamente validi ed efficaci. Stiamo lavorando per consentire agli iscritti di pronunciarsi il più presto possibile".

Quello che ha detto Vito Crimi ieri è privo di fondamento. Non è vero che il garante della privacy gli abbia dato ragione e che quindi lui - contrariamente a quanto risulta dal Tribunale di Cagliari - sia il rappresentante legale del M5S. Crimi ormai rappresenta solo se stesso. — Paolo Becchi (@pbecchi) May 11, 2021

