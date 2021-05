L'Aria che tira, Pietro Senaldi: "Il governo dei migliori? Allora Matteo Salvini torni al Viminale"

11 maggio 2021 a

Partendo dalla prima pagina di Libero, che propone il ritorno di Matteo Salvini al ministero dell'Interno visto il disastro sbarchi degli ultimi giorni, Myrta Merlino - dallo studio de L'Aria che tira - ha chiesto al direttore del quotidiano, Pietro Senaldi, il motivo di tale richiesta. "Secondo me, se questo deve essere il governo dei migliori, nella lotta all'immigrazione clandestina mi sembra che il migliore sia stato Salvini. Certo non è stato Letta quando era premier, lui è stato un disastro da quel punto di vista".

Il direttore ha spiegato che in tutti gli altri dicasteri si è cercato di mettere i "più bravi". Quindi perché non farlo anche al Viminale? "Alla Giustizia c'è la ex presidente della Corte costituzionale - ha detto Senaldi riferendosi a Marta Cartabia -. All'Economia c'è Mario Draghi con il suo braccio destro Daniele Franco. Non vedo perché non possa esserci anche il miglior ministro dell'Interno degli ultimi tempi". E ancora: "Potremmo mettere Salvini al Viminale anziché processarlo", ha continuato, facendo riferimento al rinvio a giudizio del leader leghista per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Secondo la Procura avrebbe impedito illegittimamente alla nave della Ong catalana Open Arms, con 147 migranti soccorsi in mare, di attraccare a Lampedusa, nel periodo in cui era ministro.

A quel punto, però, la conduttrice ha interrotto Senaldi chiedendogli: "Come la metti con Letta che dice 'l'accoglienza non è negoziabile?'". Il leader del Partito democratico, in effetti, ripete questo concetto sin dal suo insediamento come segretario dem al posto di Nicola Zingaretti. Ironica la risposta del direttore: "Lo mettiamo alle Pari opportunità".

