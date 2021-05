Antonio Socci e il piano di Matteo Salvini: Mario Draghi al Quirinale per vincere alle urne

Antonio Socci 17 maggio 2021 a

a

a

Nel Pd è di nuovo baraonda. Caos e divisioni nelle candidature alle amministrative, dissoluzione dell'"alleanza strategica" con il M5S, infine appannamento di Enrico Letta che si lancia in proposte marziane e in battaglie suicide come lo Ius soli, mentre l'Italia deve ancora uscire dall'emergenza sanitaria ed economica. Per tutte queste ragioni si pensava che l'ossessiva polemica quotidiana di Letta contro Salvini derivasse dalla necessità di trovare almeno un nemico per tenere unita la caotica comitiva. Ma probabilmente c'è dell'altro. È stato lo stesso Salvini a spiegarlo in un'intervista al Corriere: «Letta ogni giorno attacca, ma più che me alla fine attacca Draghi». Certo, il bombardamento contro Salvini continua, in quanto il Pd ha bisogno di un nemico per darsi un'identità, ma il vero incubo di Letta si chiama Mario Draghi.

Nuovi equilibri geopolitici, "perché Mario Draghi ha bisogno di Salvini": il commento di Antonio Socci

Un incubo inconfessabile. L'antipatia per Draghi, in casa Pd, non sarà mai dichiarata come quella per Renzi. Ma entrambi sono considerati "colpevoli" della defenestrazione del governo Conte in cui il Pd era il padrone di casa. Quella ferita tuttavia appartiene al passato. Il problema di Letta è il futuro di Draghi, cioè la partita del Quirinale, perché la presidenza della Repubblica, dopo la fine dei partiti storici, nel 1992, è il vero pilastro politico del Paese. La battaglia del Quirinale - come al solito - si combatte sottotraccia, con mille colpi bassi. Per uscire da questa consuetudine, poco trasparente, Salvini ha fatto una mossa che ha mandato in tilt gli avversari: uscire per primo, pubblicamente, con il nome a cui nessuno può dire di no, quello di Mario Draghi. È il candidato più naturale per il Quirinale, non è di parte, anzi raccoglie oggi, come Capo del governo, la fiducia di gran parte del Parlamento e ha un'autorevolezza internazionale che nessuno in Italia possiede. Ha la stima dei nostri maggiori alleati, gli Stati Uniti, e delle istituzioni europee. È questa ripetuta sortita di Salvini che sta facendo infuriare Letta e che porta al pettine i nodi irrisolti della strategia del Pd.

NOME ECUMENICO

Il centrodestra non ha mai potuto eleggere suoi candidati e il fatto che suggerisca un nome non suo, un nome così ecumenico, che rappresenta l'unità del Paese (come deve fare la presidenza della Repubblica) è una significativa dimostrazione di non faziosità: un grande punto di forza. La sinistra da molti decenni ha sempre ottenuto l'elezione di suoi candidati al Quirinale, anche col voto del centrodestra. Oggi dunque dovrebbe passare la mano. Tanto più dovrebbe farlo di fronte a un nome come quello di Draghi che non è certo di centrodestra e che è una garanzia con la Ue, anche in riferimento al Recovery plan. Oltretutto il Pd viene da elezioni politiche dove è precipitato al minimo storico e certi sondaggi lo danno addirittura come quarto partito del Paese. Dunque tutti potrebbero e dovrebbero convergere su Draghi per il bene della nazione.

"C'è il Covid e sapete loro che fanno?". Socci a valanga su Letta: che roba è il Pd

Purtroppo, però, spesso si tende a far prevalere il bene della fazione. Per ora questa sembra essere la preoccupazione prevalente nel Pd. Infatti, dopo l'eventuale elezione di Draghi al Quirinale, nel febbraio 2022, sia che si vada subito a elezioni anticipate sia che si voti alla scadenza naturale, il 2023, è probabile che sia il centrodestra a prevalere nelle urne. Per un futuro governo di centrodestra, un presidente della Repubblica come Draghi rappresenterebbe la miglior garanzia a livello internazionale, dal momento che egli è oggi, e sarà in futuro, la personalità più autorevole dell'Ue e la più stimata a Washington. Oltretutto Draghi vuole una svolta nella Ue, come dimostra il suo discorso in Parlamento contro le attuali regole di bilancio: il centrodestra è in totale consonanza. Letta, autore di Morire per Maastricht, molto meno. Con Draghi al Quirinale e il centrodestra al governo, il Pd si troverebbe fuori da tutti i palazzi del potere (cosa mai successa) e potrebbe sentirsi fuori dalla storia perché l'Ue del rigore teutonico sarà cosa del passato. Insieme all'egemonia tedesca e alla Merkel.

"Guardate Salvini e Minniti". Migranti e ong, Socci svela la balla di governo: "Fermare gli sbarchi si può"

NUOVO SCONTRO

Giulio Sapelli, dopo le recenti dichiarazioni del falco tedesco Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag, vede addirittura all'orizzonte un nuovo scontro fra ordo-liberismo tedesco e Draghi, che però non rappresenta solo l'Italia ma ha l'appoggio di Usa e altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia. Per scongiurare l'approdo di Draghi al Quirinale il Pd agita la necessità che resti a Palazzo Chigi per «fare le riforme». Ma il compito di questo governo era su 3 punti: il sostegno ad aziende e lavoratori, la vaccinazioni e la consegna del Pnrr (il Recovery plan). Inoltre, secondo Salvini, a non volere le riforme sono Pd e M5S: «Voglio vedere quando Draghi porterà la proposta di riforma del codice degli appalti». Poi Salvini fa notare a Letta che «senza una riforma seria (della Giustizia), una riformona, l'Ue non sbloccherà i fondi per l'Italia». Quindi anche la bandiera della "riforme" non può essere impugnata dal Pd ed è, anzi, una bandiera del centrodestra. Si dice che il Pd potrebbe prospettare a Draghi altri posti europei, ma già lo fece Conte senza successo. Salvini, candidando Draghi al Quirinale, impone a tutti una scelta strategica: il bene della nazione prima di quello della fazione. Una sfida che il Pd, a quanto pare, non sa raccogliere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.