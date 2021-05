Quanti stipendi ci vogliono per comprare la nuova barca di Bezos?

Maurizio Costanzo 21 maggio 2021 a

Non mi stupisco per certe notizie ma piuttosto per chi si dedica a fare alcuni calcoli. Leggo infatti che a Milano per comprare una casa di 80 mq servono quasi 12 anni di stipendio. A Londra e a Parigi ne servono più di 20. Ma leggo anche che il Signor Bezos, noto miliardario, ha comprato la barca a vela più grande del mondo e infatti è lunga 127 metri. Quanti stipendi dovrebbe investire quell’anonimo che anziché comprare una casa di 80 mq vuol comprare una barca lunga 127 metri come ha fatto Bezos?

