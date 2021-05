Così il Covid ci ha ricordato che non siamo tutti uguali: meglio la libertà di questa uguaglianza

Iuri Maria Prado 21 maggio 2021 a

a

a

«Ci ha ricordato, questa malattia così grave e così insidiosa, che siamo tutti uguali». Così ha detto il presidente della Repubblica l'altro giorno, parlando a una scolaresca. E l'intento pedagogico del capo dello Stato era sicuramente buono, ma il dilagare di quella malattia e i provvedimenti che hanno preteso di contrastarla hanno semmai reso evidente lo stato vero delle disuguaglianze in questo Paese: quelle che separano la maggioranza dei garantiti dalle minoranze dei produttori lasciati senza tutela, perché la loro tutela è il lavoro e il loro lavoro non solo è stato bandito in omaggio a presunte ragioni sicuritarie, ma è stato trattato come un ghiribizzo rinunciabile, una specie di strana mania incapace di capire che "prima viene la salute".

Sostenitori dell'agenda islamista e tifosi di Hamas: ecco chi è davvero la sinistra (Letta compreso)

I commercianti, i piccoli esercenti, i prestatori di servizi il cui lavoro era legato al normale corso dell'economia sono stati travolti dal crollo degli affari mentre eserciti di stipendiati fissi hanno dovuto fronteggiare il dramma del divano e dei figli in Dad, che sono scocciature senz' altro ma non si aggiungono all'azzeramento degli introiti invece patito da quegli altri. Abbiamo avuto quindici mesi di solidarismo ministeriale per gli italiani comprensibilmente esausti («ci rendiamo conto del vostro sacrificio») per essere stati costretti in casa e impossibilitati fare la vita di un tempo, ma è stata episodica e assai poco convinta l'attenzione verso chi ha chiuso bottega per non riaprirla mai più, e per sopravvivere si è mangiato in un paio di semestri - sempre che ne avesse - i pochi risparmi messi insieme dopo trent' anni di lavoro senza paracadute.

Tra i "fragili", tra i "bisognosi" fatti a pezzi in quest' anno e mezzo ci sono innanzitutto quelli, i produttori che potevano contare solo su sé stessi e che nello Stato trovavano prima un semplice motivo di impiccio e molestia e ora un mostro vero e proprio, una belva che alimenta quelli che stanno aggrappati al suo potere e lascia a languire tutti gli altri, ricordandosene solo quando occorre appioppargli un'altra tassa. Alcuni illusi pensavano che la strepitosa evidenza di questa disuguaglianza determinasse qualche rivolgimento, insomma che questa fosse l'occasione per meditare sull'ingiustizia prodotta da decenni di malgoverno fiscale e del lavoro che hanno letteralmente devastato le capacità produttive italiane, e hanno trasformato il Paese nell'inferno dell'iniziativa economica privata.

Mattarella? Pronto a restare, ecco a quali condizioni: indiscreto a Palazzo di Paolo Becchi

Ma c'era da capire immediatamente che non sarebbe stato così, con la pretesa di non fallire irrisa come volgare micragna, con la retorica offensiva sui padani che pensano solo a tirar su capannoni anziché godersi l'ozio da Covid che ci rende tutti migliori. Nel dibattito sulle riaperture quella noncuranza si è aggravata in strafottenza, e ancora una volta chi chiedeva di poter lavorare è stato descritto come un intemperante disposto a infettare e a farsi infettare pur di rimettersi a fare tanti bei soldoni: e pace se si trattava invece, letteralmente, di sopravvivere, una richiesta che bisognerebbe guardare con compassione anche se cede a qualche imprudenza.

No, dunque, il Covid non ci ha ricordato che siamo tutti uguali: ci ha dimostrato quanto è sbagliato il Paese fondato sull'eguaglianza anziché sulla libertà, questa sacrificata in nome di quella con il bel risultato che a impoverirsi è stato il pezzo di Paese che lo arricchiva tutto.

Cercasi nobildonna che affitti l'utero alla sua cameriera. Sallusti: una legge da fermare e che sa di razzismo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.