Ecco come difendersi da prepotenti e arroganti: i consigli per evitare le trappole emotive

Sono dei poveretti, infelici. L'unico piacere che provano - i prepotenti e gli arroganti - è quando riescono a tiranneggiare, prevaricare, a passare sopra agli altri, con la sensibilità di un elefante in una cristalleria. Ignorano l'onestà intellettuale, sono bugiardi, scorretti, inclini alla manipolazione e tendenzialmente aggressivi. Non si fermano davanti a nulla, hanno solo un obiettivo: sottomettervi. Riescono a imporsi non perché dotati di una particolare intelligenza o di buone argomentazioni, ma perché sulla loro strada trovano spesso degli esseri deboli, di fantozziana memoria, che si prestano ai loro perversi teatrini per paura o perché intimamente convinti che così facendo vengono prima o poi lasciati in pace. E no, non è così. I prepotenti e gli arroganti non si stancano mai di ferire gli altri e di metterli in difficoltà. Anzi, si accaniscono sempre di più, fino a quando non li vedono strisciare ai loro piedi sussurrando «sì padrone», «prego, è il mio turno, ma non importa, passi pure davanti».

In realtà, dicono gli esperti, dietro l'arroganza e la prepotenza spesso si nasconde l'aggressività di chi soffre sbalzi d'umore, incapace di autocritica e stabilire relazioni di rispetto, collaborazione, e si scaglia contro chi ha difficoltà a contrapporsi. È una persona fragile, ma anche subdola, che sa orchestrare conflitti e sotterfugi per i propri interessi: prepotente con i deboli e mansueta con i forti. Lo sguardo sarà compassionevole, ma non indulgente, perché persone così non si scusano, si curano. Ma c'è una sottile differenza. «L'arrogante ha la percezione, fondata o meno, di essere superiore al suo interlocutore e per questo non si mette mai in discussione. Il disprezzo è il modo che ha per rapportarsi con gli altri e non lascia nessuno spazio di confronto. Tratta tutti con sufficienza, senza rispetto. Vede l'altro come un essere inferiore», spiega a Libero la dottoressa Miolì Chiung, psicoterapeuta e responsabile dello Studio di Psicologia Salem. «Il prepotente invece vuole sottomettere l'altro, dal punto di vista fisico o psicologico oppure entrambi. E non ritiene di essere migliore dell'altro, ma ha la pretesa di umiliare e prevaricare. Dominare è lo scopo della sua vita», continua la psicoterapeuta.

Quando l'apparenza inganna. «Dal punto di vista esteriore queste persone sembrano risolute e determinate, ma nascondono nel profondo una forte insicurezza che camuffano con atteggiamenti prevaricatori. Può capitare che il loro modo di rapportarsi sia amplificato anche dall'uso di alcool o droghe». Certi comportamenti rabbiosi non appartengono solo a chi vive in povertà, nelle estreme periferie delle città, che non riesce ad arrivare alla fine del mese perché il lavoro è quello che è, e a volte manca del tutto. E ne avrebbe mille di ragioni per prendersela col mondo intero. No, certe prepotenze si annidano nelle personalità dei colletti bianchi con l'agenda piena di impegni e i conti pieni di soldi o di donne manager in carriera con gli abiti griffati e la Chanel a tracolla.

IL BIGLIETTO DA VISITA

L'arroganza non fa distinzione di sesso, viene esibita a volte come un biglietto da visita da uomini e donne di potere, alcuni dei quali arrivati dove sono proprio per la loro tendenza a manipolare persone e mistificare realtà, non per spiccate qualità professionali. Chi vale veramente, da un punto di vista umano e lavorativo, non ha certo bisogno di fare il superbo, può sfoggiare con pacatezza strumenti assai più interessanti (sia in ufficio, sia nella vita sociale e privata). Paramhansa Yogananda, filosofo e mistico indiano, direbbe, «certe persone cercano di essere più alte tagliando la testa degli altri». Ovvero, quando le capacità scarseggiano per chi è sprovvisto di nobiltà d'animo scende in campo l'astuzia per mettere in cattiva luce l'avversario, il vicino di scrivania, o il rivale in amore con «un atteggiamento rigido, una presa di posizione che non lascia spazio al confronto, pur di averla vinta a tutti i costi; a volte anche negando i propri errori», precisa l'esperta in Psicologia della Comunicazione, Anna D'Ecclesiis al telefono.

«C'è pure chi utilizza uno stile aggressivo attraverso un comportamento apparentemente passivo e fa di omissioni, comunicazioni indirette o ambigue, sarcasmo e provocazioni, i propri cavalli di battaglia. Sono personalità capaci di grandi manipolazioni per provocare rabbia nell'interlocutore, che colto alla sprovvista si può sentire sopraffatto e incapace di comunicare con lucidità». Come difendersi? «È fondamentale non cadere nella loro trappola emotiva, e contrastare la manipolazione prima che sia troppo tardi, per non passare dalla parte del torto. Difficile, ma si può provare a stabilire un clima di collaborazione, cercando di non farsi sopraffare ed evitando la guerra comunicativa. Persone passivo-aggressive tendono a trascinare gli altri sul terreno degli atteggiamenti disfunzionali. Attenzione, quindi a non entrare nella comunicazione ambigua e implicita, in favore di uno stile diretto e trasparente», risponde la psicologa. Il rispetto e la correttezza sono alla base di qualunque rapporto umano.

Secondo la D'Ecclesiis «per gestire persone arroganti e conflittuali bisognerebbe sviluppare un atteggiamento assertivo e una comunicazione mirata ed efficace». L'assertività infatti è quella capacità di esprimere le proprie opinioni in modo chiaro e trasparente, mantenendo sempre il rispetto di se stessi e degli altri. «E stabilite dei confini sani. Per esempio, non accontentate il prepotente a prescindere, si rischierebbe di rafforzare le sue modalità perverse. A questo proposito una caratteristica fondamentale - talvolta per molte persone difficile da mettere in pratica - è la capacità di dire di no», conclude.

TENETELI A DISTANZA

In sintesi, se il loro scopo è farvi perdere il controllo, per poter esprimere al meglio la loro aggressività, mantenete la calma, è l'unica arma per destabilizzarli. Al primo accenno di scontro spiazzateli, domandando: «Come mai sei così aggressivo? Potresti spiegarmi con calma la tua idea?». Ricordatevi che le persone arroganti e prepotenti non cambiano e che spesso l'unica soluzione è tenerle a chilometri di distanza, perché rappresentano una minaccia per la salute emotiva e fisica delle loro vittime. Sono persone tossiche che creano fastidio, ansia, stress e in alcuni casi paura. Non resta che denunciarle. Denunciate i soprusi, denunciate le prevaricazioni, le violenze psicologiche e quelle fisiche. La vita è una sola non permettete a nessuno di farvela rovinare.

