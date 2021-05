L'aria che tira, Pietro Senaldi smonta Letta e Orlando: "Draghi non è il premier del Pd"

26 maggio 2021 a

a

a

"Mario Draghi non è il premier del Pd". Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, smentisce la versione che Enrico Letta ha cercato di accreditare nelle ultime settimane. "I nodi cominciano a venire al pettine, c'è una conflittualità in economia tra l'azione di Draghi e il Pd", spiega il condirettore di Libero riguardo, per esempio, al blitz (fallito) del ministro del Lavoro Andrea Orlando sulla proroga del blocco dei licenziamenti.

Immigrazione, Pietro Senaldi: quelle foto agghiaccianti sono un'accusa contro le Ong

"Draghi sta con Salvini, mi vuoi dire?", incalza la Merlino. "Non dico questo, ma è un governo pratico, e quindi piuttosto distante dal Pd". "Ma i 5 Stelle non li nomini più? Giarrusso che fa, il bell'addormentato nel bosco?", provoca ancora la Merlino riferendosi a Dino Giarrusso, in collegamento. "I 5 Stelle mi sembrano in una posizione piuttosto marginale - conferma Senaldi -, hanno i loro bei problemi interni, dai 5 Stelle ai 5 partiti". Insomma, è un duello Letta-Salvini in cui, sottolinea ancora il condirettore di Libero, "ognuno dovrà digerire i suoi bei bocconi amari. Sull'immigrazione Draghi non sposa la linea di Salvini, e l'immigrazione è una emergenza che crescerà molto di più, e bisogna capire che linea sposerà Draghi, perché la via europea è chiusa. E quindi? Cosa farà? Sull'economia invece il premier non sposa la linea del Pd, anche perché non esiste una linea del Pd, questi bisogna pur dirselo".



Quando in collegamento arriva il virologo Matteo Bassetti, Senaldi saluta tutti. "Dove vai?", chiede spiazzata la Merlino. "A Milano", replica Senaldi, richiamato dalle necessità redazionali. "Perché quella faccia, devi andare a Milano a fare il sindaco? - lo stuzzica simpaticamente la padrona di casa - Ti posso raccomandare con Daniela Santanchè?". Risposta secca, col sorriso, di Senaldi: "No, grazie!".

Immigrazione, il piano (sporco) dell'Europa per bidonare Mario Draghi: retroscena: premier gabbato e illuso?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.