Coronavirus, il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: "Tempo due anni e riesplodono i problemi sociali"

Carlo Nicolato 04 giugno 2021 a

a

a

In attesa di scoprire se il peggio sia passato, se la pandemia abbia fatto il suo corso e i vaccini pure, non possiamo che rallegrarci, si fa ovviamente per dire, in attesa di un altro peggio in arrivo, una bella rivoluzione certificata dal Fondo Monetario Internazionale. Se infatti qualcuno non se n'è ancora accorto, nonostante il pil abbia cominciato a risalire, la pandemia e le relative chiusure hanno lasciato sul campo milioni di vittime, non solo quelle che malauguratamente hanno perso la vita e continuano a perderla, ma anche chi ha perso il lavoro, tutte le aziende che hanno chiuso, i negozi, i ristoranti, gli alberghi che non hanno retto alle chiusure, nonostante i magri ristori.

Sono le famiglie che ora più di prima non arrivano alla fine del mese. La forbice tra ricchi e poveri che è ulteriormente cresciuta, e non solo tra i ricchissimi e tutti gli altri, ma anche tra quelli che hanno un lavoro certo e chino: tra i dipendenti e le partite iva o gli autonomi si è scavato un solco sempre più profondo e le latenti tensioni sociali già preesistenti rischiano di sfociare in disordini, scontri.

Immigrazione off-limits: occhio, con la pandemia non c'è lavoro nemmeno per gli italiani

Dopo il Covid-19, certifica lo studio del Fmi, rischiamo insomma né più né meno di rivivere ciò che numerose volte è già successo in passato dopo le epidemie. «Capire le implicazioni delle epidemie sui disordini sociali è fondamentale per prepararsi a potenziali ripercussioni causate dalla pandemia di Covid-19», spiega lo studio titolato appunto Social Repercussions of Pandemic, che ricorda come per esempio l'insurrezione di Parigi del 1832, immortalata da Victor Hugo nei Miserabili - e la successiva contro -rivoluzione - siano state innescate proprio da una grande epidemia di colera che provocò la morte di 20mila cittadini su un totale di 650mila.

Come la peste che colpì Bisanzio sotto l'imperatore Giustiniano I nel VI secolo abbia avuto tali ripercussioni nella storia dell'impero da segnarne la storia per sempre. O come perfino l'influenza spagnola di un secolo fa abbia contribuito insieme alla Prima Guerra Mondiale a creare le condizioni sociali dei successivi avvenimenti politici.

"Covid, discriminati gli elettori di destra". La cannonata di Luca Ricolfi: la vergogna della sinistra contro la maggioranza degli italiani

Il Fmi sottolinea che durante la pandemia generalmente si produce un momento di calma relativa, una sorta di remissione dei problemi sociali, ma che tempo due anni questi riesplodono in tutta la loro virulenza. Ovviamente non c'è la certezza matematica che ciò accada anche adesso, ci sono però evidenze statistiche e situazioni pregresse.

In Francia per esempio, dove prima del Covid già si erano verificati pesanti scontri tra polizia e "gilet gialli" che protestavano anche contro una politica "verde" imposta dall'Europa, che rischia di pesare drammaticamente su categorie sempre più deboli. Ma anche in Italia dove le restrizioni per far fronte alla pandemia si sono portate via qualcosa come 945mila posti di lavoro con l'ulteriore spada di Damocle dello sblocco dei licenziamenti a venire. È solo questione di tempo. E di storia che si ripete.

Video su questo argomento "Fare il sindaco è un servizio di prossimità", parlano i primi cittadini dei piccoli centri: "È un onore e un onere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.