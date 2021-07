Vittorio Feltri, atto di fedeltà e confessione su Giorgia Meloni: "È la migliore, non solo del Parlamento, perché mi candido"

Vittorio Feltri 08 luglio 2021 a

Ebbene sì, mi sono candidato per le comunali di Milano, e non mi sembra una cosa eccezionale, eppure vedo che i media si interessano tanto della mia scelta. Sarò capolista di Fratelli d'Italia e, a Dio piacendo, diventerò consigliere, non presidente della Repubblica, con calma e gesso. Vi spiego perché ho entusiasticamente accettato di buttarmi nella mischia elettorale. Confesso ai lettori di Libero di avere sempre avuto una spiccata simpatia e ammirazione per Giorgia Meloni, della quale sono diventato un sostenitore.

Lei è brava, condivido le sue opinioni improntate a coerenza e sincerità. Pertanto non ho resistito alla tentazione di accettare la sua offerta che mi lusinga e mi onora. Non ci sono retroscena da raccontare, mi limito a dire che spero di essere utile alla causa procurando qualche voto in più all'unica destra democratica italiana capace di sedurre i cittadini del Nord e del Sud. Si era detto che avrei potuto essere in gara anche per occupare il posto di sindaco di Milano, ma era solo una boutade: non sono un politico né di lungo né di breve corso, e non saprei amministrare nemmeno casa mia, figuriamoci se sono in grado di tenere a bada una metropoli. Se la lingua italiana ha un senso, il consigliere deve dare dei consigli, e fin qui ci posso arrivare.

Dirò la mia opinione in sintonia con Giorgia Meloni, una fuoriclasse che va ascoltata e seguita fedelmente, perché è la migliore del Parlamento e non solo di quello. Noi di FdI non vogliamo cambiare il mondo né l'umanità, speriamo soltanto di rendere vivibile questo nostro Paese bloccato dal conformismo della sinistra più insulsa del mondo. Il nostro pensiero è rivolto alle masse, e siccome il nostro partito al momento è il primo della patria siamo convinti di poter contare molto ai fini di un cambiamento sostanziale della società. Non mi sono mai montato la testa, figuriamoci se me la monto ora che sono solo in lista e non in vista. Spero di non avervi annoiato.

