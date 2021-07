In Onda, la lezione di Sallusti a Parenzo e De Gregorio: "Colle vietato a Berlusconi? Avevamo Napolitano, a favore dei tank sovietici"

09 luglio 2021 a

a

a

Se Peter Gomez si dice contrario alla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, lo stesso non si può dire di Alessandro Sallusti. Ospite a In Onda su La7 il direttore di Libero ricorda ai conduttori, Concita De Gregorio e David Parenzo, la vecchia posizione di Giorgio Napolitano sull'Ungheria. Un piccolo (si fa per dire) scheletro nell'armadio dell'ex presidente della Repubblica e su cui i due conduttori preferiscono sorvolare. "Vorrei dire che abbiamo avuto come capo dello Stato Napolitano che si era schierato a favore dell'invasione dell'Ungheria, si era schierato a favore di mandare Solženicyn nel gulag".

“Promessa strappata non solo a Renzi”. Berlusconi “scippa” voti per il Quirinale: chi è già pronto a votarlo

Al solo nominare lo scrittore russo, ecco che la De Gregorio si scalda: "Non lo metterei sullo stesso piano, stiamo parlando di posizione politiche, qua invece di sentenze". Ma Sallusti rincara la dose: "Io trovo molto più grave schierarsi con i carri armati russi". E ancora: "È molto più grave quanto fatto da Napolitano con i carri armati sovietici". Ecco allora che si intromette Parenzo: "Ma cosa c'entra? Qua stiamo parlando di reati commessi in Italia". Una frase che non trova d'accordo Sallusti che in collegamento continua a sostenere la sua posizione.

Insultare la destra è un buon affare: Sallusti e i casi di Paolo Rossi e Paola Ferrari, "ecco il vero allarme democratico"

Poco prima è stato Gomez a riaccendere il dibattito definendo il leader di Forza Italia "un personaggio che non può diventare presidente della Repubblica". Ancora una volta il giornalista ha fatto sua l'ideologia manettara: "Perché la questione è oggettiva - ha detto -. O si crede o non si crede alle sentenze. Se si crede che è un evasore fiscale, che il suo braccio destro era stato condannato giustamente per fatti di mafia e il suo sinistro per corruzione giudiziaria". Insomma, la conclusione non è stata di certo una sorpresa: "È evidente che un personaggio così non può diventare presidente della Repubblica".

"Salvini o Meloni premier?". Sallusti, cosa dicono i sondaggi: un solo modo per decidere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.