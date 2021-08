Alessandro Sallusti, Pd ladro? "Cari colleghi di Repubblica, il vero furto i compagni lo hanno fatto in banca"

01 agosto 2021 a

a

a

«Pd ladro», tuonano i colleghi di La Repubblica per il furto perpetrato quotidianamente dai dirigenti del partito che invece di acquistare i quotidiani, rubano e regalano un bene, l'informazione, che invece andrebbe comperata. Sottoscriviamo ma ci permettano i colleghi di Repubblica di ricordare il loro silenzio- a tratti complice - del più grande furto commesso dal Pd, cioè il salvataggio forzato del Monte dei Paschi di Siena, banca di famiglia usata per finanziare impunemente fuori da ogni logica di mercato il sistema comunista prima della sinistra radical chic poi.

Video su questo argomento "Ci sono i figli di papà e i figli di... come te". Sallusti picchia durissimo contro Travaglio: "Uno che non capisce niente"

Finiti i soldi, cinque anni fa lo Stato salvò dalla bancarotta la banca e il partito mettendo sul tavolo quasi sei miliardi di soldi nostri, circa novecento euro a famiglia, peraltro inutilmente perché il baraccone così come è non sta in piedi. A ore è atteso l'ennesimo tentativo di metterci una pezza da parte di UniCredit che, guarda caso, ha da poco cooptato come presidente il "compagno" Piercarlo Padoan già ministro dell'Economia dei governi Pd Renzi e Gentiloni.

Questo per dire che quella del Monte dei Paschi non è una tragedia del mondo bancario ma della sinistra italiana. Sinistra che ancora oggi non ne vuole sapere di ammettere le colpe e pagare il conto. Altro che dare la caccia ai quaranta milioni della Lega, altro che arrestare Denis Verdini, all'epoca plenipotenziario di Forza Italia, per i conti sballati della sua piccola banca poco più che familiare.

"Cosa non avete ancora capito voi virologi". Sallusti suona la sveglia a Galli. La faccia del Prof

Se in questo Paese esistesse una magistratura appena decente dovrebbe chiedere conto a tutti i segretari ancora in vita del partito di sinistra, a tutti i sindaci di Siena, ovviamente PCI-PDS-Pd che hanno occupato il consiglio della Fondazione che gestiva la banca del più grande crack finanziario dopo quello del Banco Ambrosiano del duo Calvi-Gelli. Ecco, cari colleghi di La Repubblica, ci sarebbero tanti buoni e seri motivi per dare dei ladri agli amministratori del Pd in tutte le sue versioni. Avete scelto l'unico che tocca le vostre tasche. Anche questo è molto di sinistra.

"La differenza? Draghi ha scelto Figliuolo": Sallusti azzera Travaglio, le vergogne di "mister Fatto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.