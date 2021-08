Mps, ecco perché il "potere rosso" toscano non vuole vendere: sinistra smascherata

Giancarlo Mazzuca 04 agosto 2021 a

a

a

Addio alla cessione Mps? Il Partito democratico sta infatti dicendo no: non c'è alcuna fretta, debito più debito meno, a vendere l'istituto in quattro e quattr' otto per cercare di risanare, anche se parzialmente, i suoi conti ancora a carico dello Stato. La storica banca senese è in cattive acque da moltissimo tempo. Da così tanto, è il pensiero dei «ras» Pd, che può benissimo andare ancora avanti in queste condizioni: un anno in più, un anno in meno...

L'ultima vergogna del Pd: il seggio di Enrico Letta costa agli italiani 10 miliardi di euro

Ecco perché il potere "rosso" toscano (e non solo) è in trincea nel tentativo di respingere al mittente le "avances" di Unicredit. La parola d'ordine, negli uffici della Regione, sembra una sola: il Monte dei Paschi deve restare com' è, costi quel che costi. Ma gli stessi costi, col passare degli anni, sono diventati esorbitanti, e fa bene il ministro leghista Giorgetti, che - in linea con Draghi e a differenza di quanto dice Salvini - insiste sulla necessità di stringere i tempi della vendita. Come spiegare la resistenza delle sinistre? Mpd è da sempre un feudo loro e tale, nei progetti Pd, deve restare. Soprattutto adesso con le elezioni suppletive proprio a Siena, che vedono in lizza il segretario del partito, Enrico Letta, deciso a prendere il posto dell'ex ministro Pier Carlo Padoan oggi presidente proprio di Mps.

"Quegli strani accordi ispirati dal mondo di D'Alema": banche e soldi, bomba della Boschi

In vista del voto diventa quindi strategico per Letta & C. rinviare alle calende greche qualsiasi piano di salvataggio della banca che, nel disperato tentativo di raddrizzare i conti, prevede una drastica cura dimagrante del personale (5-6 mila dipendenti in meno tra pensionamenti e prepensionamenti). Il problema è che già da troppo tempo si continua a tirare la corda per cercare di tenere comunque a galla così com' è una banca in grave difficoltà.

Già nel 2016 l'istituto aveva bruciato 12 miliardi in aumenti di capitale anche perché non era andato in porto il piano di salvataggio portato avanti da JP Morgan e Mediobanca. E non era stata neppure presa in considerazione la proposta d'intervento che lanciò Corrado Passera con una delle più accreditate banche d'affari del mondo (Ubs). A diversi osservatori l'istituto toscano ha finito così per ricordare il Titanic che andava contro l'iceberg mentre i passeggeri continuavano a ballare al suono dell'orchestrina a bordo.

Il braccio destro di Mario Draghi interrogato in aula. Mps-Unicredit, l'ira di Salvini: un grosso guaio per il governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.