Stasera Italia, il sospetto di Pietro Senaldi: "Luciana Lamorgese sotto attacco? Perché Draghi non interviene"

Pietro Senaldi, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete 4, ha fatto una riflessione sul premier Mario Draghi. Il condirettore di Libero in particolare ha fatto notare: "Quando Matteo Salvini attaccò Roberto Speranza, il presidente del Consiglio lo difese immediatamente, a stretto giro". E adesso invece? "Ora Draghi non sta difendendo Luciana Lamorgese con la stessa veemenza con cui difese Speranza, questo secondo me è un indizio", ha continuato. Il riferimento è agli attacchi del leader della Lega nei confronti della ministra dell'Interno, considerata da gran parte della Lega inadeguata rispetto al ruolo che ricopre.

Gli attacchi contro la Lamorgese si sono scatenati a seguito del numero crescente di sbarchi sulle coste italiane, ma anche dopo lo scandalo del rave party nel viterbese, interrotto dopo cinque giorni di assembramenti e altre illegalità. Facendo un confronto con l'ex titolare del Viminale, Senaldi ha detto: "Salvini è stato il ministro dell'Interno più popolare degli ultimi 20 anni, lui sapeva cosa fare, al punto che è finito a processo per quello che ha fatto. E non si è spaventato di questo. Tutto si può dire di Salvini tranne che non sappia fare il ministro dell'Interno, anche se uno non condivide il suo lavoro".

Alla domanda sui motivi alla base degli attacchi di Salvini contro la ministra, invece, il condirettore di Libero ha spiegato: "Lui attacca la Lamorgese per tante regioni, innanzitutto per ricordare agli italiani che lui era più bravo, e questo in clima elettorale non è secondario. Può darsi anche che la attacchi per difendere Durigon. La realtà, però, è che la Lamorgese ha delle colpe".

