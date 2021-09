Vittorio Feltri e la scomoda verità su Mario Draghi: "Perché evita quella rompic*** della Gruber", il segreto del suo successo

Vittorio Feltri 14 settembre 2021 a

Forse molti lettori mi prenderanno per pazzo, tuttavia sono convinto che il successo di Mario Draghi dipenda in gran parte dal fatto che egli non frequenta i programmi televisivi classici, mi riferisco ai talk show più diffusi, tipo quello che è ricominciato ieri sera, Otto e mezzo, condotto da Lilli Gruber, eccellente giornalista ed eccellentissima rompicogl***i. Il premier fu accolto a Palazzo Chigi con entusiasmo da tutti i media, addirittura portato in trionfo come il salvatore della patria. Poi si è messo a lavorare sodo e benché non abbia compiuto miracoli, si è comportato egregiamente senza esporsi a critiche aspre.

L'uomo sa il fatto suo e pure quello degli altri, avendo una lunga pratica di vicende economiche e in genere pubbliche. Cosicché perfino i suoi potenziali avversari lo stimano e in ogni caso lo rispettano. Normalmente in ambito politico un personaggio emergente suscita all'inizio simpatia, però dopo breve tempo diventa odioso perché calpesta gli interessi di questa o di quella corporazione. Spesso viene addirittura insultato e le masse esprimono platealmente il desiderio di liberarsene. Questo fenomeno, che definirei di rigetto, nel caso del cosiddetto Supermario non è avvenuto. Come mai?

Ho un sospetto. Forse costui, a differenza di tutti i suoi predecessori, ha evitato con cura maniacale di frequentare i numerosi salotti televisivi che infestano qualsiasi emittente, da quelle pseudostatali a quelle private, che propongono sempre e sistematicamente gli stessi argomenti triti e ritriti: il Covid, l'obbligo vaccinale, le Varianti, il Green pass, i soliti discorsi, le solite lagne, i no vax. Un campionario inesauribile di banalità ripetitive e stucchevoli.

Draghi giustamente se ne infischia di Concita De Gregorio, di Barbara Palombelli, di Massimo Giletti e compagnia frustrante, compresa la Gruber, definita argutamente da Mascheroni (Giornale) redical-speck. Il presidente del Consiglio è immune non solo dalla pandemia ma anche dalla mania di sbattere la propria immagine sul piccolo e scocciante schermo presente ormai in ogni casa, i cui abitanti ne hanno le scatole piene del quotidiano bla bla che ammorba e intontisce. Non possiamo esimerci dal rivolgere complimenti a Draghi per essersi immunizzato oltre che dalla malattia del secolo pure da quella, peggiore, provocata dal presenzialismo davanti alle telecamere guidate da insulsi chiacchieroni e chiacchierone.

