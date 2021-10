Roberto Formigoni, la "frustata" al governo: ma che fine ha fatto l'assegno unico? Le promesse non mantenute

04 ottobre 2021 a

a

a

C'è qualcosa che non funziona riguardo a uno degli impegni più delicati che il governo si era assunto e aveva solennemente promesso di attuare. Mi riferisco all'assegno unico per ogni figlio, una misura che aveva ricevuto amplissimi consensi e sembrava dover inaugurare una nuova positiva fase nelle politiche familiari: una cifra, unica appunto e onnicomprensiva, che il governo si era impegnato a versare mensilmente ad ogni ragazzo o ragazza fino al compimento del 18º anno di età a partire dal 1º gennaio 2022, e destinata per la prima volta anche ad autonomi, professionisti e partite IVA.

Dall'uno vale uno al si salvi chi può: Formigoni fotografa la fine del M5s

E in attesa di quella data e degli adempimenti burocratici sempre necessari per far decollare una nuova legge, il governo si era impegnato a corrispondere un assegno temporaneo da luglio fino a dicembre 2021. Bene, anzi male, di questo assegnosi sono perse le tracce, solo pochissimi richiedenti hanno ricevuto il dovuto. Per tutti gli altri le domande si sono smarrite negli orridi gineprai della burocrazia italiana e se ne sono perse le tracce: nessun pagamento, nessuna risposta, nessuna informazione.

In particolare il Forum delle associazioni familiari, in assenza di risposta degli uffici pubblici, è divenuto il destinatario di centinaia e migliaia di segnalazioni, richieste di spiegazioni, proteste. Come è possibile? Francamente cadono le braccia, per non dir di più. I giovani sono stati indicati come i principali destinatari delle politiche europee di rinascita, tant' è vero che il PNRR, piano di ricostruzione e resilienza, è stato ribattezzato ufficialmente Next Generation UE. Il recupero della scuola in presenza, le misure per contrastare l'abbandono scolastico, gli stimoli ai 2 milioni di giovaniche non studiano e non lavorano sono state scelte -a parole- come misure prioritarie e privilegiate.

Disastro scuola: l'Italia sta perdendo un'intera generazione ma a nessuno importa

In tutta Europa, ma in particolare in Italia, il crollo delle nascite dovuto alla pandemia ha ulteriormente aggravato una situazione di penuria di nuovi nati già tragica: si calcola che nel 2021 in Italia avremo meno di 400mila nuovi nati, a fronte del milione degli anni '60. E ognun capisce che l'impegno delle famiglie è assolutamente basilare perchè queste politiche abbiano successo. Per tutto ciò vogliamo dare una decisa sveglia, anzi una sonora frustata al governo perchè provveda con ogni rapidità a far pervenire l'assegno temporaneo a tutti gli aventi diritto, e si attrezzi per essere pronto a scattare con assoluta efficacia dal 1º gennaio per l'erogazione dell'assegno unico. Nel frattempo uniamo la nostra voce a quella delle Associazioni familiari perchè sia prorogato dal 30 settembre al 30 ottobre la scadenza per ricevere le mensilità retroattive da luglio a settembre, e poi fino a dicembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.