Roberto Gualtieri se ne faccia una ragione: i grillini romani non voteranno il Pd

Milano è stata persa. A Roma ce la si può fare. Non è questo il momento di critiche incrociate che potrebbero indebolire le residue chances di vittoria dei candidati di centrodestra ai ballottaggi. Per le analisi, che pur si dovranno fare, con pacatezza e spirito costruttivo, c'è tempo. Ora bisogna puntare sulla Capitale dove Gualtieri appare l'anello più debole della macchina da guerra piddina. Il suo risultato è tutt' altro che esaltante, il personaggio è grigio e senza carisma. Il vero vincitore della tornata elettorale romana è senza dubbio Carlo Calenda. È lui d'altra parte ad aver intercettato il voto moderato sfuggito a Michetti.

Calenda dice molte cose compatibili con un centrodestra moderato e liberale, sono queste idee ad avergli fatto avere così tanti consensi. Non si possono lasciare i suoi elettori alla sinistra: vanno convinti con proposte programmatiche serie e una squadra di qualità. Enrico Michetti ha fra le sue carte molte proposte interessanti, le usi. Anche l'elettorato di Virginia Raggi non può essere considerato automaticamente perso: che cosa ha a che fare un elettore 5 Stelle con un ex comunista, dalemiano di ferro, e poi convinto sostenitore, e in piccola parte, persino artefice di questo modello di Europa, burocratica e funzionale ai potentati monetari e finanziari?

Infine occorre mobilitare un elettorato demoralizzato, fra l'altro, dalle tante imboscate delle ultime ore. Il crollo dell'affluenza riguarda infatti soprattutto gli elettori moderati. Occorre rendere ben chiaro a chi non sia indifferente ad una prospettiva di ulteriore degrado urbano e di insicurezza diffusa cosa possa significare lasciare l'Urbe in mano al Pd romano. I leader di centrodestra devono ora più che mai offrire una prova di unità, dando segnali forti e chiari di prospettiva. Da Roma si può ribaltare il tavolo.

