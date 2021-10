Salone del Libro, i comunisti vogliono censurare le memorie di Italo Balbo: vergognosa caccia alle streghe

Daniele Dell'Orco 15 ottobre 2021 a

Salone del Libro e caccia alle streghe. Un binomio spezzato solo dal Covid. Dopo due anni di pandemia la più importante kermesse libraria italiana riparte oggi. L'ultima edizione, quella 2019, fu caratterizzata dalla grottesca corrida nata intorno auno degli editori, Altaforte, che venne cacciato a poche ore dall'inizio della manifestazione per il legame con CasaPound. Oggi Altaforte non sarà al Lingotto. Ma i segugi del pensiero unico non sono ancora soddisfatti e hanno messo nel mirino altri due marchi editoriali: Idrovolante Edizioni ed Eclettica Edizioni. In un corsivo comparso sul Fatto Quotidiano, Massimo Novelli titola: "Due editori fascisti al Salone di Torino", poiché sui loro banchi saranno esposti libri come i diari originali delle trasvolate oceaniche di Italo Balbo evolumi che parlano del Ventennio fascista scritti da storici che non piacciono ai critici radical. Un attacco strumentale, che fa il paio con quello di carattere politico di questi giorni, volto alla rimozione di qualunque forma di attività istituzionale o culturale che non sia giudicata conforme.

GLI SGRADITI

Un modo per tenere sotto ricatto chiunque. Ieri Altaforte, oggi editori come Idrovolante ed Eclettica che alle principali fiere italiane partecipano da molti anni: «Siamo presenti al Salone del Libro da 10 anni - dice Alessandro Amorese, editore di Eclettica - col nostro catalogo frutto del lavoro di storici, docenti, intellettuali e ricercatori universitari, lesi come noi da un articolo che commenteremo d'ora in poi solo tramite i nostri legali». A Torino espongono le loro opere circa 1000 editori, e il fatto che Novelli ne abbia citati solo due tra gli "sgraditi" dimostra già di per sé la manifesta superiorità di spazio occupato da marchi editoriali che piacciono all'intellighenzia di sinistra. Ma in giro per i padiglioni di volumi che in base allo stesso principio si potrebbero considerare "scomodi" ce ne sarebbero senza fine. E dovrebbe saperlo bene Novelli, autore di varie opere tra cui Vita breve e rivoluzioni perdute di Napoleone-Luigi Bonaparte, dedicata al figlio di Luigi Bonaparte, uno dei fratelli dell'imperatore esiliato a Sant' Elena. L'editore è Nino Aragno, che pubblica anche il carteggio tra Benedetto Croce e il "filosofo del regime" Giovanni Gentile, ma pure testi di autori, filosofi e pensatori che tra i lettori conservatori vanno per la maggiore come Pierre Drieu La Rochelle, Gaetano Mosca, Carlo Michelsteadter, Giuseppe Renzi e Oswald Spengler, di cui Aragno pubblica Il tramonto dell'Occidente, libro cult per i militanti di destra e tradotto per la prima volta in Italia da Julius Evola, il Barone maledetto demonizzato dalla sinistra che intrattenne rapporti, anche molto critici, con Mussolini e Hitler. Inoltre, c'è un testo di Filippo Tommaso Marinetti, che Aragno ha pubblicato quest' anno, dal titolo Democrazia Futurista, che nel lontano 2015 era già stato riscoperto da un'altra casa editrice. Sapete quale? Idrovolante. Lo stesso Novelli, tra l'altro, nel 2008 pubblicò un libro L'ausiliaria e il partigiano (spoon river), che narra la vita di Marilena Grill, una giovane volontaria della Repubblica di Salò che a soli 16 anni venne giustiziata nel 1945 da Pierin d'la Fisa, un partigiano di quelli intransigenti e sanguinari, deciso a far piazza pulita di tutti i fascisti, incurante del fatto che persino gli organi di governo della Resistenza avessero ordinato di fermare la mattanza che si consumò dopo, a guerra finita. Un volume che colpisce per sensibilità e attinenza con la verità storica per quanto "scomoda". Poi però a Novelli deve essere arrivato l'ordine di scuderia del Fatto che di sensibilità non ne vuole sentir parlate. Al Salone espongono anche editori mai tacciati e mai tacciabili di apologia di fascismo, come la milanese Luni che, oltre ad offrire uno sterminato catalogo dedicato alla cultura estremorientale, ha dato alle stampe libri sul Ventennio come Mussolini e il "Nuovo Ordine", Mussolini e la città e un recente volume dal titolo Corrispondenza repubblicana curato dallo storico Giuseppe Parlato e scritto da tal Benito Mussolini (con le veline scritte dal Duce durante la Repubblica di Salò). Opere di valore storico inestimabile, accompagnate da testi di Renzo De Felice, il massimo studioso del fascismo.

PROGRESSISTI

E a proposito di Julius Evola, la sua opera omnia è al Salone esposta da Mediterranee, che ha in catalogo anche autori come René Guenon e Mircea Eliade (molto presente anche nel catalogo di Lindau) tra gli altri, lungamente letti, studiati, approfonditi da militanti di destra, filosofi, accademici, studiosi. Si potrebbe continuare all'infinito. Ma Novelli come discriminante per definire "fascisti" Idrovolante ed Eclettica scrive testualmente «compaiono nel catalogo di Altaforte». "Nel catalogo" di Altaforte compaiono anche libri di Adelphi, Mondadori, Neri Pozza, Marsilio etc. Allo stesso modo, sul sito di Feltrinelli e su quello di Mondadori si possono comodamente (e giustamente) acquistare con un click tutti i libri di Altaforte (e di qualunque editore italiano non sia "clandestino"). È così che funziona la distribuzione editoriale. Ma Novelli è meno interessato alla verità e più impegnato a tracciare un cervellotico fil rouge che legherebbe i due marchi editoriali, alcuni loro autori, l'immancabile CasaPound e persino il Barone Nero Jonghi Lavarini (noto per l'inchiesta di FanPage dedicata a Lega e Fratelli d'Italia e menzionato, in qualche modo, ogni qualvolta si voglia gettare discredito a destra e manca), senza alcuna attinenza con la realtà. Al Fatto non interessa, vuole solo che vengano esclusi ieri Altaforte, oggi Idrovolante ed Eclettica, domani chissà chi altro. Ben vengano, i libri di Josif Stalin (Red Star Press) o i volumi del negazionista delle foibe Eric Gobetti (Laterza) esposti al Salone nel silenzio generale. «O con noi o contro di noi», insomma. Uno slogan che i fascisti dicono, e i progressisti mettono in pratica.

