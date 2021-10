Stasera Italia, Vittorio Feltri azzera i No Vax: "Green pass? Cosa raccomando a chi non ce l'ha"

25 ottobre 2021 a

"Il Green pass è un viatico che conduce alla libertà": Vittorio Feltri, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha parlato del tanto discusso certificato verde. Sono settimane ormai che si susseguono manifestazioni e proteste, a volte anche violente, per chiedere l'abolizione di questo documento. Il direttore di Libero, però, ha ammesso di non riuscire a comprendere queste posizioni. Il ragionamento, infatti, è molto semplice: "Chi ce l'ha può fare qualsiasi cosa e andare in qualsiasi luogo pubblico senza tanti problemi. Invece chi non ce l'ha rimane un po' escluso".

Ecco perché poi Feltri ha voluto dare un suggerimento a chi non ha provveduto a procurarsi il pass: "A quelli che ancora non ce l'hanno, raccomando di fare il green pass e quindi il vaccino. Non riesco a capire questa ostilità nei confronti di un documento che invece è importante per vivere tranquillamente in ogni città".

Quella del Green pass, tra l'altro, è una soluzione cui adesso stanno pensando anche altri Paesi in difficoltà con i contagi da Covid. In primis il Regno Unito di Boris Johnson, che sta affrontando una pericolosa risalita della curva dei casi. Ecco perché pare che ora il premier inglese stia pensando a un piano B, che prevede il ritorno di alcune restrizioni e l'utilizzo del certificato proprio come in Italia.

