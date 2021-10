L'aria che tira, Pietro Senaldi e il Quirinale: "Perché il centrodestra ha paura". Il Pd vince senza numeri?

28 ottobre 2021 a

Il centrosinistra non ha i numeri sul Quirinale, ma il centrodestra ha comunque paura. Pietro Senaldi, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, disegna la mappa del totoColle. "Il centrodestra è preoccupato perché la storia insegna che ha sempre perso tutte le battaglie per il Quirinale. Secondo me Silvio Berlusconi è responsabile di molte di quelle sconfitte perché non ha avuto coraggio, adesso è all'ultimo giro e si gioca tutto".

"La situazione è abbastanza chiara - spiega il condirettore di Libero -. Il centrodestra ha un candidato di bandiera che è Berlusconi ma che probabilmente non ha i numeri, se fallisce porta avanti Draghi. Anche qui, il problema è il Pd. Se il Pd che ritiene Draghi il miglior premier che possiamo avere non lo ritiene adeguato per il Quirinale e preferisce Gentiloni è un problema del Pd".

"L'hai messa in modo un po' furbo", interviene la Merlino. "Il Pd non è che non lo ritiene inadeguato, pensa che Draghi debba pensare a Palazzo Chigi e che non si debba votare prima del tempo, cosa che invece pensa il centrodestra". Replica di Senaldi: "Ma se tu hai un grande giocatore in squadra, gli fai un contratto di un anno o di sette anni?".





