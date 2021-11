Fascismo, Ernesto Galli della Loggia gela il Pd: "Ha fatto anche cose buone"

02 novembre 2021 a

a

a

Ernesto Galli della Loggia, sul Corriere della Sera, gela la sinistra con un articolo intitolato "La paura dell'eterno fascismo". «Perché mai», scrive, «dire di Mussolini che "ha fatto anche delle cose buone" - come dicono ancora oggi milioni di nostri concittadini - dovrebbe essere la prova allarmante che gli italiani non hanno mai smesso di essere fascisti, e che perciò l'Italia intera corre sempre il rischio di divenire tale?». E ancora: «Negare la realtà non ha mai fatto bene a nessuno: tradisce solo un'intima insicurezza nelle proprie idee e nei propri valori. Dunque si può e si deve tranquillamente ammettere che, sì, il fascismo fece anche delle cose buone (e si può aggiungere che sarebbe stata un'impresa davvero strepitosa non riuscirne a fare neppure una nella bellezza di venti anni?)». Insomma, una granitica certezza progressista demolita in poche righe. E cosa dire di un'altra granitica certezza, cioè quella che il fascismo sia stato il "male assoluto"? Secondo Galli della Loggia si tratta di «una visione che nessuno storico serio ha mai avuto». Ecco...

