Enrico Letta? Dopo Draghi, sogna il "governo-Carofiglio": che incubo questo Pd

Dopo il governo guidato da Mario Draghi, il segretario del Pd Enrico Letta immagina un esecutivo con i "sei saggi" delle Agorà Pd. L'annuncio arriva al videoforum organizzato da Repubblica: chi sogna di portare a Palazo Chigi il leader dem? Gianrico Carofiglio, Andrea Riccardi, Annamaria Furlan, Monica Frassoni, Carlo Cottarelli ed Elly Schlein. Un dream team secondo il numero uno dei Democratici, probabilmente un incubo per gli elettori di centrodestra.

«Noi vogliamo un campo largo che non è fatto di ex. Tante persone stanno partecipando e mescolando alle Agorà» ha aggiunto Letta, «facendo perdere quel concetto di "ex". Sono molto ottimista dopo le amministrative». Letta è poi tornato sull'affossamento del ddl Zan, prendendosela ancora una volta con il centrodestra. «Negli ultimi sei anni ho guardato il mondo con gli occhi dei giovani ventenni, italiani, statunitensi, giapponesi, e guardando con quegli occhi, il Senato che esulta per l'affossamento del ddl Zan è una roba inconcepibile. Dimostra che chi ha esultato non aveva voglia di trattare su alcunché».

Quanto alla corsa per il Quirinale, secondo il segretario del Pd «bisogna parlare dopo gennaio, ora ci sono tante questioni aperte». Di sicuro, secondo Letta, non ci sarà la replica dei franchi tiratori che sgambettarono Romano Prodi anni fa. «Il Pd ha sviluppato gli anticorpi, sarà compatto in quei passaggi, i gruppi parlamentari saranno molto piu compatti di quello che si pensa».

Infine, una riflessione sulla possibilità che i grillini entrino nel gruppo del Pse al Parlamento europeo. «Si vedrà, non è domani che si decide. Una convergenza tra Pd e M5s sui temi europei è da ricercare ed è una buona notizia, se c'è. Bisogna capire se si concretizza. Di fatto c'è stata già, col governo "Conte due", e c'è nel sostegno al governo Draghi. L'Europa è stato un elemento divisivo tra noi nel passato, nel momento nel quale oggi c'è una convergenza la saluto positivamente».

