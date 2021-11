Quirinale, tre domande al prossimo presidente: che cosa ha intenzione di fare al Colle?

Fausto Carioti 17 novembre 2021 a

a

a

Sapete cosa pensa Mario Draghi sullo sfascio della magistratura e del Csm, e su come porvi rimedio? Se non siete uno dei suoi congiunti, la risposta è «no». Eppure è ritenuto il candidato "naturale" alla presidenza della repubblica, carica che farebbe di lui il presidente del Consiglio superiore della magistratura, da cui dipendono «le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Ossia la cura della carne viva delle toghe giudicanti e inquirenti, che a loro volta decidono sulla pelle di sessanta milioni di italiani. Giunto sul Colle, avrebbe la facoltà di «concedere grazia e commutare le pene».

"Quella persona che terrà al guinzaglio": Vittorio Feltri rivela chi sarà premier dopo Mario Draghi

Come userebbe questi poteri? Ritiene sufficiente la riforma della giustizia disegnata da Marta Cartabia? Il futuro capo dell'organo di autogoverno della magistratura è favorevole alla separazione delle carriere? Ci è impedito saperlo. Non è questione di nomi. Identico discorso si può fare per Giuliano Amato, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Pier Ferdinando Casini, la stessa Cartabia e tutti gli altri candidati, plausibili e im plausibili, alla successione di Sergio Mattarella. Dobbiamo intuire i loro disegni dalle biografie, dalle "rivelazioni" interessate dei loro presunti confidenti. Dalle volte in cui, in passato, hanno detto qualcosa di significativo, confidando che quello fosse davvero il loro pensiero, e non ciò che la convenienza del momento imponeva di dire.

Un azzardo, insomma. Non è nemmeno una questione limitata alla giustizia. La Costituzione stabilisce pure che il capo dello Stato «ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere». Attribuzioni che in circostanze particolari lo chiamerebbero a decidere sulle vite di milioni di persone. Quale uso intende farne il prossimo presidente della repubblica? E che idea ha dell'assetto delle nostre Forze armate e delle missioni che le vedono impiegate all'estero? Egli, o ella, avrà il potere di «inviare messaggi alle Camere», che l'assemblea costituente introdusse per consentirgli di intervenire nel dibattito politico, suggerendo riforme o provando a ricomporre divisioni. Mattarella lo ha ignorato. Francesco Cossiga vi fece ricorso molte volte, inondando il parlamento di messaggi «Sui problemi in tema di giustizia», «Sulle riforme istituzionali in ragione dell'inadeguatezza dell'apparato istituzionale» e così via, con le conseguenze che sappiamo.

Il piano segreto del Pd per il post-Mattarella: una manettara al Quirinale, ecco la donna su cui puntano tutto

Il tredicesimo presidente della repubblica a quale modello s'ispirerà? Solo lui lo sa, e si guarda bene dal dircelo. È un vero e proprio voto al buio, quello con cui viene eletto il capo dello Stato italiano. E così sempre sarà, almeno finché la Costituzione non verrà riscritta. Perché la prima regola imposta dal meccanismo di selezione è nascondersi, non lasciarsi sfuggire nulla sulla propria candidatura e su ogni argomento compromettente o divisivo, nella certezza che ogni parola sarà usata contro chi la pronuncia. Ma questo è l'opposto della democrazia. La democrazia presuppone trasparenza: dire in pubblico che ci si candida, perché lo si fa e quali scelte s' intende prendere qualora si vinca. Un'assunzione di responsabilità dinanzi agli elettori. Tutto ciò rende ancora più surreale il paragone con la Francia fatto da certi personaggi, anche dotati di cultura e senso politico come Giancarlo Giorgetti.

Convinti che Draghi, una volta sul Colle, possa e debba «guidare il convoglio» del governo, inaugurando il «semipresidenzialismo de facto» della repubblica italiana. Ma a marcare la differenza non c'è solo il voto popolare, che Emmanuel Macron e i suoi predecessori hanno avuto e il prossimo inquilino del Quirinale non avrà. C'è pure che quelli si sono presentati con un programma sulla giustizia, la politica estera e tutto il resto, mettendoci la faccia e accettando di accontentare alcuni e scontentare altri. Oltralpe trasparenza e piena assunzione di responsabilità, qui nascondimento e ipocrisia.

"Cav al colle con i suoi voti, me lo ha detto Renzi". Bomba su Italia Viva, smentita e sospetti: cosa c'è dietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.