Mario Draghi, ecco perché sotto sotto i partiti lo detestano

Renato Besana 17 novembre 2021 a

a

a

Ormai è un tormentone, gira e rigira lo ripetono tutti, o quasi, a destra come a sinistra: Draghi sarebbe un ottimo presidente della repubblica, impossibile negarlo, ma guida il governo con tale maestria e autorevolezza che non possiamo rinunciare a lui in quel ruolo fino al 2023, cioè alla scadenza naturale della legislatura, se non oltre. Detto in altre parole, siccome è bravo meglio non promuoverlo, abbiamo troppo da perderci (non c'è di che stupirsi, nelle aziende succede di continuo). L'unico ad aver suggerito una possibile soluzione del problema è stato, da uomo pratico qual è, Giancarlo Giorgetti: secondo lui, Draghi una volta salito al Quirinale potrebbe continuare a svolgere la duplice funzione di garante verso l'Europa e di indirizzo nella guida del Paese.

"Meglio 200 feriti". Nicola Gratteri bastona la Lamorgese: l'errore imperdonabile sulla Cgil

L'esponente della Lega si è spinto un poco oltre immaginando un semipresidenzialismo di fatto, che costituirebbe una forzatura del nostro ordinamento. Non ce ne sarebbe bisogno: per raggiungere gli obiettivi che ha indicato, basterebbe allargare la fisarmonica, così la chiamano i costituzionalisti, dei poteri e delle funzioni che la Carta riconosce al capo dello stato. A Draghi non manca la caratura per riuscirci, nel rispetto delle norme e dello spirito che le informa. In realtà, gli elogi formali nascondono le più diverse intenzioni. C'è per esempio la banda di scappati di casa che teme sopra ogni altra cosa le elezioni anticipate, con ogni probabilità conseguenti alla caduta del governo determinata dal trasloco di Draghi al Colle. In questo caso, come ha limpidamente scritto su queste pagine Alessandro Sallusti, essi sarebbero destinati a non esser rieletti, perdendo emolumenti e pensione. Abbiamo però l'impressione che questa grande fiera dell'ipocrisia non dissimuli soltanto disegni, ambizioni, strategie e interessi non di rado meschini.

Video su questo argomento Un secco "no" ad Enrico Letta. Retroscena: Mario Draghi, scontro con i partiti maggioranza sulla manovra

C'è dell'altro. Draghi è piovuto come un alieno nella gran palude dei palazzi romani e ha dimostrato di saper governare senza esitazioni, sopravanzando di qualche spanna le mezze figure che fino al suo arrivo conducevano il gioco. Ascolta tutti poi decide rapidamente, cercando di soddisfare le richieste ricevute in misura non nociva, cioè il minimo possibile. Con lui i giochetti dei partiti non funzionano: una ragione in più per piacere alla maggioranza degli italiani. È bravo, ha sgretolato ego smisurati e deliri d'onnipotenza, gode d'indubitabile stima sulla scena internazionale, è un sicuro interlocutore di Biden, Macron e la Lagarde lo ascoltano, eppure il suo stile rifugge da ogni ostentazione.

Per tutto questo, i politici che dovrebbero portarlo al Quirinale lo detestano profondamente. Hanno un solo desiderio: che si tolga dai piedi. L'ultima che si sono inventata è che bisognerebbe scegliere una donna, come se il genere fosse più importante delle capacità. Qualcun altro diventa presidente della repubblica e lui decide di andarsene? Tanto meglio, un qualche papocchio anti elezioni lo si può sempre trovare. Il patto tra i capi della maggioranza proposto da Letta consente di esautorarlo il prima possibile? Champagne a fiumi. La mediocrità vede soltanto se stessa e non tollera il genio altrui. Non c'è da stare allegri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.