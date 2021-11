Suffragio universale, dalla padella alla brace: cosa succederebbe se votassero solo "i migliori"

Fausto Carioti 20 novembre 2021 a

Caro Fausto, siamo sicuri che il suffragio universale sia un progresso? Giustissima l'uguaglianza tra uomini e donne, ma... per guidare un'auto devo studiare il codice della strada e padroneggiare le due o quattro ruote. Per avere un diploma devo studiare un congruo numero di anni. Per avere varie licenze devo esibire una fedina penale impeccabile, ecc. Molte persone non conoscono nulla, né la Costituzione, né qualche nozione di diritto, non leggono giornali, né vedono trasmissioni politiche, e facilmente vengono influenzate o comprate in cambio di qualcosa. E vogliono far votare anche i sedicenni! Sogno che si debba sostenere un piccolo esame per avere il certificato di idoneità a scegliere chi ci governerà. Naturalmente un esame dovrebbe sostenerlo anche chi si candida a governare (non faccio esempi). Poi... mi dico che tutto sommato votare serve a poco, infatti molti hanno rinunciato, consapevoli che se voti da una parte e poi il tuo eletto cambia casacca, ti senti preso per i fondelli. E alla fine le decisioni vengono prese "Altrove". Comunque continuerò ad andare a votare. Illusa!



Marta De Poli



Certo che il suffragio universale genera mostri, cara Marta. Innanzitutto perché premia non il più capace ad amministrare e fare leggi, ma quello che spende più soldi pubblici, le spara più grosse e sa meglio manipolare l'invidia sociale e gli altri peggiori sentimenti degli elettori. Però la gran parte dei guai non viene dall'ignoranza, ma dalla stupidità, e questa è notoriamente democratica e interclassista: abbonda tra professori e illetterati, ricchi e nullatenenti. L'esame di ammissione ai diritti politici di cui parli avvantaggerebbe gli eruditi a scapito degli altri, senza risolvere il problema. E chi controllerebbe i controllori? Non credi che tra i requisiti per fare parte dei cittadini di serie A metterebbero il rispetto dell'identità di genere e di tutti gli altri comandamenti imposti dalla nuova religione laica? Il suffragio universale è brutto, ma ogni alternativa è peggiore.

