Vittorio Feltri contro i no vax: "Più che libertà la loro è imbecillità"

Si parla di vaccino anti-Covid e della terza dose in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 30 novembre e Vittorio Feltri da sempre favorevole al siero lancia la sua bordata contro i no vax e no Green pass: "La libertà tanto auspicata da loro più che libertà ritengo che sia imbecillità", commenta. Quindi aggiunge il direttore editoriale di Libero: "Non ho paura né del vaccino né del Covid e delle sue varianti. Punto e basta".

In un tweet recente, citato dalla stessa conduttrice Feltri aveva scritto: "È già un mese che ho fatto la terza dose di vaccino. E mi manca la punturina. Quando potrò fare la quarta che mi tiene su di morale?". E ancora: "È vero il vaccino rimbambisce chi lo rifiuta".

In studio c'è anche la virologa Maria Rita Gismondo, che dice: "Adesso pretendiamo che i vaccini vengano aggiornati dalle aziende e che ci si vaccini con un virus attuale, ma questo non significa che i vaccini abbiano perso forza". Anzi, "i vaccini attuali sono una specie di puzzle, noi possiamo togliere un pezzo e mettere un nuovo pezzo del virus che ci interessa per renderli efficaci e attuali. In circa 90 giorni si può aggiornare il vaccino". Non solo. "Stiamo lavorando e studiando allo Spallanzani la reazione dei pazienti vaccinati nei confronti di questa nuova variante". La Omicron. Una variante "assolutamente sconosciuta dal punto di vista scientifico" ma "le uniche informazioni che riceviamo sono assolutamente ottimistiche e positive"

