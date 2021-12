DiMartedì, Pietro Senaldi e il "presidente patriota": "Cosa intende la Meloni", sinistra ammutolita

15 dicembre 2021 a

Cosa vuol dire "un patriota" per Giorgia Meloni? Pietro Senaldi, condirettore di Libero, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 interviene sulla polemica politica degli ultimi giorni. La leader di Fratelli d'Italia, dal palco di Atreju, ha invocato un nuovo presidente della Repubblica patriota: "Prima cosa - spiega Senaldi - per la Meloni patriota è 'non partigiano', cioè non di parte. Un presidente in grado di rappresentare tutti, anche Fratelli d'Italia. Secondo punto: un presidente che non interpreti la sudditanza dell'Italia all'Unione europea, specie in un momento in cui Bruxelles sta sfornando direttive, progetti di legge e manifestazioni piuttosto discutibili".

"In materia etica, con la Madonna con la barba, le case vendibili solo sopra la Classe energetica G, cioè quella in cui rientrerebbe l'80% delle case italiane - ricorda Senaldi -. O sull'immigrazione, con i profughi da riportare tutti nei Paesi di primo approdo, cioè Italia e Spagna. Patriota, per la Meloni, vuol dire un presidente che mette prima l'Italia". Un concetto che, sulla carta, dovrebbe essere condiviso da tutto l'arco politico italiano, da destra a sinistra. Eppure, anche su questo punto, si preferisce strumentalizzare e attaccare, facendo la morale allo schieramento opposto. Brutte abitudini che non cambiano mai, neanche all'ombra del Colle.

