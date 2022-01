Papa Francesco, la brutale risposta di Vittorio Feltri: "Culle vuote? Anche i portafogli lo sono..."

Vittorio Feltri 08 gennaio 2022 a

a

a

Carissimo Papa, abbiamo seguito le polemiche delle femministe che la accusano di misoginia, per aver detto che le culle sono vuote mentre le cucce riservate a cani e gatti sono piene. Io la capisco, lei in fondo è scapolo e sui figli parla per sentito dire, cioè attraverso le altrui esperienze. Vorrei però farle notare alcuni problemi che impediscono alle famiglie di avere molti infanti. Anzitutto tenga presente che oggi quasi tutte le donne maritate, non tutte, lavorano in quanto uno stipendio solo non basta per fronteggiare i costi di un ménage multiplo. Cosicché una signora è obbligata a sgobbare, pertanto più di un bimbo non se lo può permettere, perché è difficile accudire una prole numerosa dovendo aiutare il coniuge a far quadrare il bilancio. Un pontefice è scapolo da sempre e certe cose non le può sapere. Ignora che in una metropoli, per esempio Milano, le case costano un botto, e quelle grandi, con varie stanze atte ad ospitare tre bimbi hanno un prezzo inaccessibile per la maggioranza dei cittadini. Va da sé che in mancanza di spazio in un appartamento è impossibile crescere più di un pargolo.

"L'utero è nostro. E i soldi pure": Papa Francesco nel mirino delle femministe, accuse da brividi al Pontefice

Non siamo quindi di fronte a un fenomeno di egoismo se una coppia non prolifica. Si tratta di impossibilità economica. A Milano un alloggio di 120 metri quadrati ha un prezzo molto elevato che pochi possono permettersi di pagare, pertanto è ovvio che due coniugi si debbano accontentare di un quartierino più piccolo, dove non c'è posto per due creature, al massimo per una. Mi scusi, Bergoglio illustrissimo, si renda conto che la diminuzione delle nascite non dipende da cattiva volontà, ma da pura impossibilità. Sappia poi che i fanciulli vanno accuditi, operazione complicatissima, visto che gli asili nido sono pochi e applicano tariffe elevate, non a chiunque accessibili. Varie famiglie ricorrono all'ausilio dei nonni, se sono vivi, i quali nei loro limiti danno una mano ai nipoti, finché possono e compatibilmente con la loro età che non consente più di tanto.

"Parcheggiati in una religione che non scalda il cuore": bomba di Papa Francesco, altro terremoto in Vaticano

Il Santo Padre non può ignorare le tribolazioni di parecchie coppie alle prese con tanti guai che impediscono loro di figliare. La società moderna è quello che è e la Chiesa non può supporre che uomini e donne compiano più miracoli di quanti ne compia Dio. Il popolo tira a campare con i mezzi di cui dispone, non si può pretendere che procrei per far piacere a lei, che essendo celibe non fatica a tirare la fine del mese. Sorvolo sulle adozioni. Pratiche complicate. Mentre le segnalo che ospitare un gatto o un cane è molto meno oneroso e di solito più piacevole che tirarsi tra i piedi uno sconosciuto, per quanto carino.

"Eviterei dementi e comunisti", Vittorio Feltri e l'amara sentenza sul Colle: "Il resto va bene..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.