Quirinale, la sfuriata di Vittorio Feltri: "Tempo buttato nel cesso, non capiscono un ca***", i politici umiliati

Al termine di una prima, lunga, giornata di votazioni per il Quirinale, si chiude con uno scontatissimo nulla di fatto: tutto come previsto, fumata nera, anzi nerissima. Stravincono le schede bianche, il candidato che prende più voti è Paolo Maddalena, il magistrato lanciato dagli ex grillini. La lunga liturgia della politica sul presidente della Repubblica, insomma, è appena iniziata.

E tra chi però perde subito la pazienza c'è Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero, che come al solito non le manda a dire. La critica, sintetica e piuttosto feroce, piove direttamente su Twitter, laddove il direttore dedica alla prima giornata di voto quirinalizio un pensiero per nulla allusivo.

"Oggi si è buttata nel cesso una giornata di votazioni per la presidenza della Repubblica - premette -. Domani (ovvero oggi, martedì 25 gennaio) sarà la stessa musica. Tempo sprecato per una classe politica che non capisce un ca***", conclude tranchant Vittorio Feltri. Insomma, ben poca stima per i parlamentari di oggi...

