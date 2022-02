Vittorio Feltri lancia Giorgia Meloni: "Quanto prenderà alle prossime elezioni". E su Mattarella: "Ormai siamo una monarchia"

01 febbraio 2022 a

"La nostra non è più una Repubblica, è diventata una Monarchia. Mattarella resterà per 14 anni al Quirinale, la durata media di quanto sta in carica un re": Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, ha commentato così la rielezione di Sergio Mattarella. E non si è detto più ottimista per quanto riguarda le politiche dell'anno prossimo: "Quando andremo a votare non cambierà nulla: Draghi dovrà per forza rimanere dov'è. Altrimenti chi mettiamo a fare il presidente del Consiglio? Non ce ne è uno in grado di farlo". Il direttore di Libero si è detto deluso dal comportamento di Mattarella: "Non mi fido di una persona che per 15-16 volte ha detto una cosa e poi ha fatto l'esatto contrario. Forse perché sono di Bergamo, sono un montanaro, ma per me la parola vale più di un contratto firmato davanti a un notaio".

Ma la Merlino ha continuato: "Cosa doveva fare? Lasciare il Paese in braghe di tela?". "Bastava scegliere come presidente per esempio Riccardo Muti, che è un'autorità mondiale in campo culturale, specialmente musicale, una persona attrezzata anche dal punto di vista intellettuale - ha risposto Feltri -. Invece della società civile non frega a nessuno". Tutt'altra opinione quella che invece il direttore ha della leader di Fratelli d'Italia: "Solo la Meloni è destinata a pescare nel mondo di coloro che non hanno voglia di andare a votare. Prevedo che arriverà al 31% alle prossime elezioni".

Infine, ha confermato la sua poca stima nei confronti di Luigi Di Maio: "Lui un esponente di peso? Sì, di peso morto... Il M5s quattro anni fa ottenne il 33% e oggi i sondaggi dicono tutt'altro. Quindi non si può pensare che Di Maio sia un personaggio risolutivo per le sorti del Movimento. Giuseppe Conte, invece, mi sembra impreparato per un compito di questo tipo, cioè guidare un partito che sta perdendo voti a vista d'occhio".

