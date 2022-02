Mattarella-bis, più che Montecitorio sembrava il congresso dei comunisti cinesi: commissariati e contenti

Roberto Cota 06 febbraio 2022 a

La politica italiana è stata completamente commissariata. Il commissariamento è iniziato con l'insediamento di Draghi a Palazzo Chigi e si è completato con la riconferma di Mattarella al Quirinale. In buona sostanza, la realtà di oggiè questa: i politici parlano, fanno dichiarazioni a raffica, vanno in televisione, ma non decidono più niente o quasi.

Può, a volte, non essere un male, ma è una grave anomalia in un sistema democratico. Tale situazione, imbarazzante, ha toccato il punto più alto (o più basso a seconda dei punti di vista) all'insediamento del Mattarella bis, accolto in Parlamento da una standing ovation, con il suo discorso costellato da continui applausi. Sembrava di essere al congresso del Partito Comunista Cinese. Gli applausi però per i grandi elettori avevano un significato liberatorio e dersponsabilizzante: felici di non decidere nulla ma di rimanere in carica fino alla fine della legislatura. Addirittura c’è chi ha proposto di utilizzare il discorso Mattarella come agenda delle cose da fare. Il discorso, comunque, non è entrato nel merito. Se il presidente non avesse perla prima voltain sette anni parlato della giustizia, sarebbe stato addirittura banale.

Ma anche qui se il Presidente, giustamente, ha sollevato il problema delle decisioni «arbitrarie e imprevedibili» in contrasto «con la certezza del diritto», non si è parlato delle fattispecie di reato non chiare o dell’assurdità di consentire l’appello del pm rispetto alle sentenze di assoluzione. Dobbiamo ricordarci che una riforma della giustizia l’ha fatta anche il ministro Bonafede: sciagurata. E il governo gialloverde, peraltro, era stato avallato proprio a Mattarella. Recuperare questa situazione è difficile, ma dipendere in toto dalla coppia Draghi-Mattarella non può essere la soluzione.

