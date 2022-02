Stasera Italia, Alessandro Sallusti bastona il M5s: "La più grande truffa ai danni degli italiani"

10 febbraio 2022 a

a

a

"Se un magistrato può decidere il vertice di un partito e se i vertici di quel partito si devono riunire con gli avvocati per decidere le strategie politiche vuol dire che la democrazia è morta": Alessandro Sallusti, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha commentato la recente decisione del tribunale di Napoli, che ha portato al congelamento della leadership di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle.

Tweet sulle bare di Bergamo, Sallusti: anche qui a Libero c'è un limite da non oltrepassare

Il direttore di Libero, però, fa notare un dettaglio da non sottovalutare: "La cosa paradossale di questa vicenda è che la democrazia è morta per mano delle attuali vittime. I grillini ci hanno fatto credere che un paese si può governare con la magistratura, tempio dell'onestà e della rettitudine, adesso anche loro scoprono che non è così". Secondo lui, insomma, anche i pentastellati avrebbero una parte di responsabilità in quello che è successo.

"La magistratura non è né meglio né peggio di tutti gli altri ambienti", ha proseguito Sallusti, che poi ha spiegato quanto sia stata sbagliata la campagna portata avanti dai grillini negli anni scorsi, soprattutto prima di arrivare al governo: "Aver fatto pensare che la democrazia potesse essere giudiziario-centrica è stata la più grande truffa perpetrata ai danni degli italiani".

Giorgia Meloni censurata a Mediaset? Sallusti smonta "tutte le falsità, che cosa non torna"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.