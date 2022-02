Mario Draghi? Contestare il premier non è reato: l'inquietante titolo di "un quotidiano di primario rilievo"

Iuri Maria Prado 11 febbraio 2022 a

a

a

Mi domando come si possa far cronaca su un fatto simile senza metterci almeno un punto esclamativo, dei puntini di sospensione, una sbigottita faccina da smartphone, insomma qualcosa che ne denunci l'incredibilità, e si lasci invece correre la notizia come se fosse nell'ordine delle cose, come se fosse normale, come se fosse accettabile, che «due isolati contestatori sono stati identificati dalla Digos» in occasione di una visita del presidente del Consiglio in non so più quale città.

Video su questo argomento Mario Draghi, per sempre premier? Nasa, su Marte un piccolo alieno rosa. Harry-Meghan, un certificato contro la Regina: su LiberoTg

Non sto nemmeno a precisare dove sia stata pubblicata, in quel modo impassibile, la notizia: basti dire che si trattava di un quotidiano di primario rilievo; e basti osservare, appunto, che in questa nostra cara Repubblica è possibile annotare in modo spensierato che chi si rende responsabile di una contestazione pubblica viene identificato dalla polizia. Mica male. E si noti la dicitura: «Due isolati contestatori». A segnalare che per il resto, erano solo applausi e lodi, in una situazione di fervore consensuale da cui, come bestemmia durante la messa, si stacca la sparuta contestazione finita nella dovuta identificazione dei responsabili.

Case, garage e... Il patrimonio di Draghi? Ecco cosa ha dichiarato al Fisco: da non credere

Siamo ormai oltre, ma tanto oltre, la frontiera minima dell'ordine civile. E si dica se non c'è da preoccuparsi almeno un pochino se nella comune indifferenza, senza che faccia specie, senza che se ne avverta l'enormità, la cronaca si comporta come se la contestazione del potere pubblico fosse una notizia di reato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.