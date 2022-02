Pietro Senaldi: "Grillo condom del M5s? Lo ha completamente sterilizzato"

16 febbraio 2022 a

Il futuro del centrodestra è uno dei temi della puntata del 16 febbraio de L'aria che tira, condotto da Myrta Merlino su La7. E Pietro Senaldi, che è in collegamento parte dalla metafora su Beppe Grillo: "Lui condom dei Cinque stelle? Lo ha completamente sterilizzato... Finché resta lì non produrranno nulla di nuovo i grillini".

Quindi la conduttrice gli chiede un commento "sull'amore litigarello" tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Se ne è andato lui, direi", osserva il condirettore di Libero. "La Meloni non è proprio innamorata di Salvini, sta all'opposizione quindi per lei è molto più facile dire che tutto è sbagliato. La Meloni lo prende a schiaffi. Questo provoca un aumento di consensi ma finché non governa... Non arriverà al boom che avevano avuto i Cinque stelle. Se anche arriva al 30 per cento con chi pensa di governare? Con la Lega".

A quel punto interviene il fratello d'Italia Andrea Delmastro: "Noi vogliamo governare con il centrodestra, Non con il Pd e non con i Cinque Stelle. Se con i 5 stelle siamo al maltrattamento in famiglia, allora Salvini è bigamo, noi siamo innamorati del centrodestra". Quindi commenta la Merlino: "Salvini pratica il poliamore". E Senaldi chiosa: "Quello della Meloni è un calcolo, non è una scenata di gelosia".

