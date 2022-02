Giustizia, il "no" della sinistra al referendum? In ginocchio dalle toghe: cosa c'è dietro, davvero

Iuri Maria Prado 24 febbraio 2022 a

a

a

Per quanto, alla fine, un manettaro resti un manettaro, e per quanto le manette restino poco simpatiche a prescindere dal fatto che ad agitarle sia uno di destra o uno di sinistra, c'è una differenza notevole tra le ragioni che spingono l'uno e l'altro a mantenere così com' è il regime della custodia cautelare: cioè il carcere prima del processo (il quale, una volta su due, porta a concludere che il carcerato era innocente).

Video su questo argomento "Un assolto non è innocente?". Davigo indagato, la stoccata di Pietro Senaldi: "Vittima della sua frase e del suo stesso carattere"

E la differenza notevole è che, a destra, le manette e la galera, quando piacciono (il che accade abbastanza spesso), piacciono perché si ritiene che siano il modo giusto per tenere in ordine la società e per garantire soddisfacenti livelli sicuritari, mentre quando piacciono a sinistra (il che accade anche più spesso), piacciono perché ai magistrati dispiace l'idea di poter mettere meno manette e di arrestare meno facilmente. Lo schieramento di sinistra in avversione al referendum che mira a limitare il ricorso alla prigione preventiva ha primariamente quel senso e quella funzione: di non dispiacere alla magistratura, piuttosto che per la convinzione, invece coltivata da una parte della destra, che quel rigore penale sia cosa buona e giusta in sé. Sbagliano entrambi, almeno in ottica liberale? Sì, sbagliano entrambi.

Per sabotare Salvini, Luciana Lamorgese butta 200 milioni di euro: Viminale, la manovra vergognosa

Ma sbagliano per ragioni diverse, anche se con risultati uguali. Solo che sulle convinzioni sbagliate è ancora possibile intervenire, provando almeno a spiegare che il carcere preventivo dovrebbe essere riservato a casi di pericolo e allarme sociale che davvero impongono quella scelta. Mentre non c'è proprio nulla da spiegare a chi si oppone a una riforma purchessia in argomento di giustizia per compiacere la piovra togata.

Sinistra contro la libertà di scelta, perché gli ex comunisti odiano il voto popolare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.