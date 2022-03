Silvio Berlusconi, la stoccata di Vittorio Feltri fa godere la Meloni: "Salvini vero leader? Peccato che..."

21 marzo 2022 a

Vittorio Feltri non ha dubbi su chi debba essere il leader della coalizione: "Berlusconi dice che Salvini è il leader del centrodestra. Peccato che la Meloni abbia più voti del Lombardo e quindi sarà lei a vincere le elezioni perché è brava", ha scritto il direttore editoriale di Libero in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Un post che ha concluso con una sfida: "Accetto scommesse".

Tutto parte dalla presentazione fatta dal presidente di Forza Italia del leader della lega durante il finto matrimonio con Marta Fascina che si è tenuto sabato 19 marzo a Villa Gernetto: "Questo è Matteo Salvini, l'unico leader vero che c’è in Italia. Gli voglio molto bene e lo ammiro perché è una persona sincera", aveva detto il Cavaliere lasciando intendere a tutti la sua volontà di consegnare le chiavi del centrodestra al leader della Lega. Secondo Berlusconi, inoltre, l'alleato, a suo dire, gli ha dimostrato, a differenza di altri, riconoscenza e vicinanza anche nella partita del Quirinale. Salvini quindi ha ringraziato il padrone di casa.

"Lo ringrazio per l’amicizia, la stima e la fiducia, in un momento così difficile solo una squadra unita, compatta e preparata può aiutare gli Italiani a risollevarsi, puntando sulle libertà economiche e sociali, sul taglio delle tasse e sulla pace fiscale, su una giustizia giusta e su un lavoro sicuro e ben pagato per tanti", ha commentato il leader della Lega Salvini interpellato da Affaritaliani.it. Ma secondo Feltri, appunto, la vera leader è Giorgia Meloni.

