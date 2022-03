Vittorio Feltri, una scomoda verità su Giorgia Meloni: "A chi dà fastidio un premier con la gonna"

Vittorio Feltri 24 marzo 2022 a

In occasione del suo matrimonio folcloristico Berlusconi ha incoronato Salvini capo del centrodestra, il che significa che alle prossime elezioni, nel 2023, Forza Italia e Lega si presenteranno uniti, forse addirittura vincolati da una lista sola. Una strategia resasi indispensabile per assommare i voti piuttosto scarsi (stando agli ultimi sondaggi) dei due gruppi. In effetti è noto che l'Unione fa la forza, mentre lo sparpagliamento è padre della debolezza. Ma dietro questo concetto universale c'è anche un altro ragionamento del Cavaliere: impedire a Giorgia Meloni, in costante ascesa nella classifica dei consensi, di uscire dalle urne come il primo partito italiano, quindi autorizzato ad esprimere il nuovo presidente del Consiglio, che sarebbe appunto la leader di Fratelli d'Italia. Una prospettiva che non va a genio né a Silvio e neppure a Matteo. Perché? Va da sé che il Cavaliere non possa essere considerato un misogino, cioè uno che considera le donne esseri inferiori. Lo stesso si può dire del capo del Carroccio che attualmente vanta più fidanzate che sostenitori, perciò escludo che la Meloni sia stata scartata dai due politici menzionati per motivi attinenti al genere.

Deve esserci di mezzo qualche cosa d'altro. Non sono un mago e neppure uno psicologo, per fortuna, ma un sospetto malizioso ce l'ho. Giorgia è una ragazza intelligente e volonterosa, si è costruita coltivando il proprio talento, ha cominciato l'attività pubblica in sordina e in breve tempo ha dimostrato una grande personalità. Il suo partito all'inizio aveva voti in percentuali omeopatiche, ma lei lavorando come un mulo e avendo il cervello di un'aquila, nel giro di pochi anni ha bagnato il naso sia a Berlusconi sia a Salvini. Ovvio che costoro la detestino perché più abile di entrambi nell'interpretare il sentire popolare.

Io, pur essendo di Bergamo, pertanto un po' tonto, ho capito non subito, ma quasi subito, che questa signora aveva doti formidabili, e non sbagliavo. La stimo e la appoggio per quel che posso. Mentre i due campioni, quello di Arcore e quello di Milano, ovvio che la considerino una nemica, non per antipatia personale ma solo perché li ha superati entrambi. Per cui cercano di escluderla dalla partita elettorale. E non sanno, poverini, che invece ella giocando da sola li batterà poiché la gente ha capito che la fanciulla è una fuoriclasse e interpreta alla perfezione i sentimenti più diffusi. E la gente voterà Fratelli d'Italia, costringendo il Berlusca e l'uomo del Rosario a prendere atto che il prossimo premier avrà la gonna. Viva le gonne. Naturalmente so che la Meloni incontrerà molte difficoltà, perché i suoi numerosi avversari la faranno passare per una bieca fascista. In mancanza di argomenti useranno pure questo. Invano.

