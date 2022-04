Stasera Italia, Vittorio Feltri e il Moskva affondato: "Cosa cambia da oggi". Putin fuori controllo?

16 aprile 2022 a

Da una vittoria parziale a una sconfitta tombale? Secondo Vittorio Feltri "l'affondamento del Moskva è stato salutato come un successo dell'Ucraina e dal punto di vista militare indubbiamente si è trattato di un successo, però attenzione". Il fondatore di Libero, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, mette in guardia sugli sviluppi bellici a seguito del durissimo colpo subito dalla Marina russa. L'incrociatore fiore all'occhiello della flotta nel Mar Nero porta con sé un bilancio pesantissimo anche dal punto di vista simbolico (a bordo ha perso la vita anche il capitano Anton Koprin) e svela i punti deboli del Cremlino, anche dal punto di vista della "postura" della sua marina di superficie estremamente vulnerabile.

Secondo le ricostruzioni ucraine e occidentali, il Moskva sarebbe stato "distratto" da droni inglesi o americani, partiti dalle basi alleate nella zona limitrofa a Odessa, e poi "finita" dai missili Neptune. Una prima rappresaglia russa è arrivata poche ore dopo, con la distruzione di una importante fabbrica di missili alle porte di Kiev. E forse, spiega Feltri a Stasera Italia, è solo l'inizio di una nuova fase.

"Tutto ciò può scatenare ulteriormente la Russia e quindi incattivirla e provocare dunque delle reazioni che possono essere molto pericolose - è il timore del direttore -. Io in sostanza sono convinto che questa guerra non potrà mai essere vinta dall'Ucraina e che alla fine la Russia finirà per far soccombere l'avversario".

