La contraerea "democratica" abbatte la Berlinguer: che cosa è successo davvero a Cartabianca

Pietro Senaldi 08 maggio 2022 a

a

a

Qualunque azienda televisiva privata che, dopo un investimento di cinque anni, fosse finalmente riuscita a raggiungere l'obiettivo, visi abbarbicherebbe. La Rai però non è un'azienda privata e le sue logiche non rispondono al mercato. Fa servizio pubblico, splendida dicitura di alto profilo etico ma dentro la quale ci stadi tutto, compreso qualche servizietto privato. Stiamo parlando del caso Carta Bianca, che è poi il caso Bianca Berlinguer. Il format del martedì, unico talkshow di Viale Mazzini in prima serata rimasto, da qualche settimana sta andando bene come non gli era mai capitato prima; merito della guerra, ma anche di Alessandro Orsini, l'analista preferito da chi non ama la Nato e ancora meno ama gli Stati Uniti, e di qualche altro ospite che si ostina a sostenere che Putin sia uno statista e non un dittatore sanguinario. Insomma, il caso ha voluto che la primogenita del segretario del Pci che tutti i progressisti nostrani reputano il loro padre spirituale abbia aumentato gli ascolti da quando ha preso una linea totalmente sgradita agli attuali dirigenti del Pd.

CartaBianca, addio? Il ribaltone, "cosa hanno offerto alla Berlinguer": a poche ore dalla diretta...



La premessa è d'obbligo: benché per nulla nostalgici di quello antico, tutto teso a delegittimare la politica di Salvini e dimostrare che l'Italia è culla di fascisti, noi di Libero siamo molto a disagio anche di fronte al nuovo corso del programma. Questo non significa però che non avvertiamo puzza di bruciato nella decisione della Rai di sopprimere la trasmissione della Berlinguer per sostituirla con una da affidare all'ottimo giornalista radiofonico Giorgio Zanchini, molto nel cuore dei dem. Sarebbe un po' come se l'Inter, in piena corsa scudetto, spedisse il suo bomber Lautaro Martinez in tribuna per sostituirlo con un esordiente nel ruolo che però al presidente Zhang piace molto.

Stavolta la "sorpresina" è della Berlinguer: Mauro Corona accolto così, ecco la sua faccia | Guarda



La vicenda ha subito un'accelerazione nell'ultima settimana, anche se parte da più lontano. Il Pd faceva da tempo pressioni per ridimensionare la conduttrice di Carta Bianca, alla quale era stata proposto un programma in seconda serata il lunedì, di tre quarti d'ora; offerta respinta al mittente. Il direttore generale Fuortes aveva lasciato una mezza porta aperta alle speranze della giornalista di restare al suo posto, ma in settimana c'è stato un diktat al quale neppure l'uomo più potente della Rai ha potuto opporsi. Qualcuno, molto in alto, avrebbe deciso di accontentare il Pd e giubilare la Berlinguer, rea di avere un cognome troppo pesante, che gli ex comunisti non riescono a gestire, ma soprattutto colpevole di condurre un programma su Raitre senza rendere conto ai dem, che ritengono di poter fare tutto quello che vogliono su quella rete, che trattano come cosa loro. Il siluramento verrà comunicato ufficialmente all'interessata tra qualche giorno, vedremo se accompagnato dalla proposta di una striscia quotidiana nel pomeriggio. La concorrenza ha già in fresco lo champagne; quanto al centrodestra, è accomodato sul divano, nel consueto ruolo di spettatore delle rese dei conti e dell'occupazione del potere da parte della sinistra; un ruolo che, specie quando si tratta di Rai, non riesce mai ad abbandonare.

"Come ammorbidire Zelensky". Alessandro Orsini, gli estremi rimedi contro il premier ucraino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.