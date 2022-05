Stasera Italia, la profezia Vittorio Feltri: "Non avremo energia, ecco cosa succederà quest'estate"

09 maggio 2022 a

"Le sanzioni che abbiamo inflitto alla Russia si ritorcono contro di noi": la pensa così Vittorio Feltri che, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sulle punizioni decise dall'Occidente contro Putin per via dell'invasione dell'Ucraina. "Siamo imbecilli e ridicoli perché ci mettiamo in difficoltà da soli - ha proseguito il direttore di Libero -. Poi adesso diamo retta anche agli Stati Uniti, che sono distanti migliaia di chilometri da qui. Io sinceramente non ci capisco più niente".

Infine una profezia piuttosto negativa: "Capisco solo - dal modo in cui abbiamo agito - che ci danneggiamo da soli. Poi ne vedremo delle belle sia d'estate sia d'inverno per via dell'energia che non avremo", ha detto Feltri. Della questione ha parlato anche l'altra ospite della trasmissione, Barbara Lezzi del M5s. Quest'ultima, commentando l'incontro tra Biden e Draghi in programma domani, ha detto: "Noi dovremmo essere più pronti a tutelare i nostri interessi, che non sono quelli degli Usa. Questo non significa essere contro di loro. Noi la guerra ce l'abbiamo in casa però".

Secondo la Lezzi, "bisogna innanzitutto far cessare il fuoco e questo bagno di sangue di innocenti. Continuando a mandare armi non si potrà mai ottenere un trattato di pace, quello che io temo è che Draghi andrà da Biden a prendere degli ordini invece che recepire il volere del Parlamento e quindi dei cittadini".

