Amerigo Grilz, la storia dell'inviato triestino "scordato" da tutti perché è di destra

Secondo le stime di Reporter sans frontières sono 29 i giornalisti uccisi in guerra nella prima metà dell'anno. Sei in Ucraina, tutti gli altri nella sessantina di conflitti attualmente in corso. L'ultima vittima della serie è Shireen Abu Akleh (51 anni, donna, cristiana, palestinese, inviata di Al Jazeera) colpita a morte dall'esercito israeliano durante gli scontri in corso da settimane a Jenin in Cisgiordania.

Proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della morte del primo giornalista italiano deceduto al fronte dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Almerigo Grilz, free lance triestino, moriva in Mozambico il 19 maggio 1987 mentre filmava uno scontro a fuoco tra i ribelli anticomunisti della Renamo e le forze governative filosovietiche. Sono passati 35 anni ma per lui niente celebrazioni, commemorazioni ufficiali, premi giornalistici. Opposto il caso di Ilaria Alpi morta in un'imboscata a Mogadiscio solo sette anni dopo il giornalista triestino. Giustamente ricordata e celebrata.

Ilaria, 33 anni, era inviata del Tg3 mentre il collega triestino, 34 anni, era un free lance. Non solo. Prima di intraprendere la strada del giornalismo di guerra (era il 1983) Almerigo aveva militato nell'MSI e il "marchio" di essere di destra (che lui non ha mai rinnegato) gli ha impedito, e gli impedisce ancor oggi, di ricevere riconoscimenti.

Negli anni Ottanta le ombre della Guerra Fredda si allungavano su molti Paesi africani e asiatici causando guerre e guerriglie. Per raccontare i conflitti sconosciuti Almerigo aveva deciso di lasciare la politica e dedicarsi al giornalismo. Non aveva alle spalle le grandi testate con le loro lobby politiche. Rischiando in prima persona andava in luoghi dove gli altri inviati non andavano. Filmava, intervistava, scriveva e vendeva (soprattutto) all'estero i suoi servizi.

Un lavoro apprezzato in mezzo mondo visto che i suoi reportage finivano anche sui grandi network americani. Diverso per lui il destino in Italia per via del solito pregiudizio antifascista. La sua morte ha trovato poco spazio sui nostri giornali.

È stata annunciata al Tg1 da Paolo Frajese che, però, si è beccato le proteste del Comitato di Redazione mentre l'Unità, il quotidiano del Partito Comunista Italiano, riportava così la notizia: «Morto mercenario triestino». Inutile ogni commento. Basti dire che il Sunday Times gli ha, invece, dedicato una pagina intera. Ma le polemiche su Almerigo non appartengono solo al passato. Il nome di Grilz continua a vivere una "damnatio memoriae". Link, il Festival del giornalismo che si è appena concluso e che da un decennio si svolge a Trieste, non si è mai degnato di ricordarlo e tantomeno dedicargli un premio. Il ricordo di Grilz vive nel lavoro (prestigioso) dei colleghi Gian Micalessin e Fausto Biloslavo che con lui avevano iniziato l'attività negli anni Ottanta all'agenzia Albatross. In occasione del recente convegno promosso a Milano dal Centro Studi Primo Articolo su "Guerra e giornalismo" i due amici hanno spiegato che il motto di Almerigo era "Why not? Perché no?" Una domanda retorica che il reporter si faceva e che lo spingeva ad andare sempre avanti. Perché il giornalismo era la sua battaglia e l'avventura la sua vita.

