Stasera Italia, Vittorio Feltri su Mario Draghi: "Non ne può più di rimanere"

Secondo Vittorio Feltri, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, Mario Draghi è esasperato dalla situazione e dalla maggioranza che non riesce più a essere coesa. "Il nostro premier non ha bisogno di consigli - ha iniziato il direttore di Libero, collegato col talk da casa - ma io ho capito che non ne può più di rimanere in questa situazione caotica, una maggioranza di governo che non riesce a trovare più un minimo di coesione".

Il riferimento è alle continue tensioni degli ultimi giorni, con spaccature all'interno della maggioranza sempre più profonde ed evidenti. Una delle ultime si è registrata, per esempio, sul ddl concorrenza. Un provvedimento importante anche in ottica "fondi del Pnrr", che il premier vorrebbe vedere approvato entro la fine di maggio. A creare maggiori divisioni tra il centrodestra e il resto dei partiti è soprattutto il nodo balneari. Per Enrico Letta, però, che ieri ha attaccato la Lega di Salvini accusandola di mettere a rischio i fondi del Pnrr con i suoi distinguo, “il governo non cadrà” sul catasto o i balneari “ma è fondamentale che si mettano i puntini sulle i”.

Esprimendo una sua opinione personale, poi, Feltri ha chiosato: "Io sono d'accordo con Draghi. Se lui se ne volesse andare a me dispiacerebbe perché il nostro Paese avrebbe ancora bisogno di lui, però non potrei deplorarlo perché lo capisco perfettamente. Io, al posto suo, me ne sarei andato già da un pezzo".

