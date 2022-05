Vittorio Feltri sta con Matteo Salvini: ognuno è libero di muoversi, vada dove vuole

Vittorio Feltri 31 maggio 2022 a

Io sarò anche un buzzurro bergamasco ma non riesco a capire per quale arcano motivo Matteo Salvini non possa recarsi a Mosca per fare quattro chiacchiere con Putin. Quasi tutti i politici italiani, appresa la notizia che il capo della Lega ha manifestato il proposito di andare al Cremlino per discutere con Vladimir di guerra e pace, si sono scatenati in una polemica virulenta: no caro leader leghista, tu in Russia non ci puoi andare. Perché? Perché no.

Una motivazione debole, francamente. Se un politico del nostro incasinato Paese decide di fare un viaggio ad Amsterdam o a Stoccolma, va bene, affari suoi, se invece preferisce quale meta turistica scegliere la capitale rossa non può fare di testa sua. Deve avere il permesso, prima di intraprendere il viaggio, di Draghi, Letta e altri tromboni. Ma come si fa a impedire a un nostro concittadino, per quanto impegnato nelle istituzioni, di agire secondo la propria volontà? Salvini è un uomo libero e può trasferirsi in qualsiasi luogo del pianeta senza l'autorizzazione del governo e del Parlamento. Per quanto riguarda i risultati che il Capitano potrebbe ottenere grazie alla sua trasferta nella ex Unione sovietica, questo è un altro discorso.

Può darsi che egli non riesca a cavare un ragno dal buco, visto che Putin non è un personaggio di secondo piano, ma non si può escludere a priori che riesca a ottenere un risultato incoraggiante. Chi è in grado di fare previsioni di questo genere? Letta? Sottovalutare un uomo politico quale Salvini è peggio che sopravvalutarlo. Anche nei negoziati contano i risultati, sui quali si giudicano le persone e non sulle ipotesi. Matteo vada dove vuole e parli con chi gli garba. Staremo a vedere cosa otterrà. Impedirgli di salire su un aereo e di atterrare a Mosca con l'intento di discutere con Putin della guerra mostruosa in corso, significa esercitare un potere ostativo che confligge con le regole democratiche.

