Ucraina, l'illusione della fine: pensare che la guerra sia terminata è gratis, ma pericoloso...

Alessandro Sallusti 04 giugno 2022 a

a

a

Cento giorni di guerra e sentirli tutti, non solo nella terribile conta di morti e feriti. Già, della guerra non ne può più neppure chi non la combatte, in altre parole la guerra ha stufato l'opinione pubblica mondiale che negli ultimi giorni ha seguito con più slancio e interesse - sei volte tanto - le fasi finali del processo per violenze intentato all'attore Johnny Depp dalla moglie Amber Heard. I rilevamenti sul traffico mondiale via internet per argomenti tracciano un quadro inaspettato: dall'inizio delle ostilità le interazioni sul tema Ucraina sono passate da 109 milioni della prima settimana a 4,8 nell'ultima, gli articoli pubblicati da 520mila a 70mila. Se la guerra fosse un reality televisivo, tipo Grande Fratello, andrebbe chiuso per mancanza di ascolti e sarebbe una bella cosa. Non è così, per cui continua con tutta la sua ferocia e chi se ne frega se la gente cambia canale.

"Letta e Meloni? Una zona grigia". Alessandro Sallusti svela il caos, ecco cosa succede davvero

Interessante sarebbe capire che cosa ha fatto crollare gli ascolti: forse il rigetto della morte e del dolore, forse perché non sono chiare né le origini del conflitto né la possibilità di quando e come possa finire in modo accettabile per i contendenti; può essere che il bailamme prodotto dall'informazione e dalla propaganda abbia stordito e confuso l'opinione pubblica o forse questa guerra è diventata respingente a causa dei problemi economici che ha innescato un po' ovunque in giro per il mondo. Ma qualsiasi sia il motivo il segnale non è bello, è un po' come dire agli ucraini: adesso basta, affari vostri, fate pure come meglio credete ma lasciateci fuori da questa storia che noi abbiamo già i nostri problemi. Girare pagina, pensare e occuparsi di altro è quello che chiede la maggior parte dei cittadini.

"Questa Europa non funziona", la sentenza di Sallusti: ecco il vero problema dell'Italia

È una legittima autodifesa, conscia o inconscia che sia. Ma attenzione che ciò non sposterà di un solo millimetro i problemi che ci sono e che nasceranno. Ognuno di noi singolarmente può farlo, è pure gratis, ma nessun Paese potrà girare pagina prima che di questa storia sia stata scritta l'ultima parola dell'ultimo capitolo. E quindi pensare che questa guerra sia almeno per noi già finita è una illusione, forse salutare ma solo una illusione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.