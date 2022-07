Mario Draghi, Sallusti: era tutto scritto nel suo Oroscopo. Eccolo...

Alessandro Sallusti 13 luglio 2022 a

Il Covid è tornato, la guerra non finisce, il gas scarseggia e il prezzo va alle stelle, la siccità decima l'agricoltura, l'Euro precipita e le borse pure, l'inflazione galoppa, e per non farci mancare nulla sono pure crollate le Dolomiti e la Sardegna è invasa da cavallette. Mi immagino Mario Draghi toccare ferro ogni volta che gli suona il telefonino, fosse pure la chiamata della moglie. Diciamo che non ha dalla sua la fortuna, che la sorte non gli è favorevole, condizione che depotenzia non di poco il suo essere "il migliore".

Io non credo agli oroscopi ma stadi fatto che l'annus horribilis di Mario Draghi era scritto nelle stelle - anche oggi le Stelle (Cinque) gli sono avverse - con precisione profetica. Data di nascita: 3 settembre, segno zodiacale: vergine. E allora rileggiamo il suo oroscopo dell'anno trasmesso a fine dicembre 2021 dalla prestigiosa emittente Sky e ancora presente sul sito ma che sembra scritto da Giuseppe Conte, uno che con le stelle ha buoni rapporti: "Non sarà propriamente un anno di enormi soddisfazioni... ecco un anno davvero insolito per le vostre finanze. Da una parte minaccia spese e altre situazioni inaspettate, dall'altra potrebbe cambiare le carte in tavola in un solo momento". Ma la precisione millimetrica arriva quando il mago indovino parla dei soldi: "Vi converrà quindi essere non prudenti, di più, specie su faccende legate al fisco, alla burocrazia, alle multe, alle scadenze di bollette e altri pagamenti e tutti gli argomenti simili perché sarà qui, in uno di questi settori che nascerà l'inghippo irritante".

Avete letto bene: il problema sarebbero state le bollette, e attenzione "che un singolo passo falso potrebbe farvi retrocedere come quando pescate una carta sbagliata dal mazzo del Monopoli". Questo astrologo avrebbe dovuto essere assunto a Palazzo Chigi come capo consulente. E dire che per certi versi si era autocandidato: "Dovrete sapervi affidare alle professionalità giuste... per il semplice motivo che non potete fare tutto voi". E sembra scritta oggi - con la crisi di governo incombente - anche questa: "Aggiornare la vostra figura professionale, potrebbe risultare la chiave vincente, sia per cambiare ruolo che per trovare impiego. Considerate però che molto probabilmente per vederne gli effetti dovrete aspettare un po'".

Già, ma la domanda è: un po' quanto? Perché qui o cambiano le stelle o meglio cambiare premier.

