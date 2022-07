Pd, i volontari e quel ritornello stanco sull'antifascismo

Iuri Maria Prado 27 luglio 2022 a

a

a

E vai con i centomila volontari in perlustrazione antifascista. Se si trattasse solo di fare un dossier vigilante sui quattro fessi a braccio teso che tengono viva la militanza della Repubblica Bella Ciao sarebbe già desolante.

"Orripilanteee... addirittura?": Salvini ridicolizza il "compagno De Benedetti" | Guarda

Ma la mobilitazione elettorale progressista in piega antifascista, col segretario Enrico Letta che officia al cimento la capacaseggiato «nata il 25 aprile, un segno del destino», adempie a un fine diverso. E cioè dare giustificazione ideologica e retorica alla difesa di un patrimonio antifascista che non sta nel ripudio della violenza politica e dell'autoritarismo e nella riaffermazione delle libertà costituzionali roba che semmai bisognerebbe imparare a scuola, non nei comizi - ma nelle comodità repubblicane dei diritti acquisiti, a cominciare da quello di studiare e lavorare poco, nel conformismo di un'informazione che socializza una cultura miserabilista e sbianchettata, nella divulgazione di un protocollo civile perennemente auto-assolutorio, con il clima, la povertà, l'ingiustizia sociale, il degrado delle periferie, il precariato, il calo delle nascite, il caro bollette e insomma il mondo incattivito messo sul conto delle colpe sempre altrui, e amen se è un po' complicato dimostrare che non è propriamente il rigurgito antifascista ad aver tenuto gli stipendi sotto il livello di trent'anni fa e i servizi pubblici sotto quello che farebbe incazzare un congolese. La sinistra che implementa l'agenda Draghi ripartendo dai centomila antifascisti. Mica male.