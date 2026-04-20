Quei libri in cui il colore conta più della trama

Negli ultimi anni l’editoria italiana, in sintonia con il mercato anglosassone, ha adottato in modo massiccio gli spray edges, ovvero il taglio delle pagine del libro, decorati o dipinti. Quello che un tempo era un vezzo per edizioni di pregio o tirature limitate è diventato oggi uno strumento seriale di marketing. Il libro non è più solo testo: è superficie, è oggetto estetico, è oggetto fotografabile. È triste descrivere così un oggetto culturale. Il fenomeno nasce in ambito fantasy e romance, territori già fortemente connessi alle community online, e trova il suo habitat naturale su TikTok e Instagram. Le edizioni con bordi colorati vengono lanciate in contemporanea con campagne social coordinate, spesso accompagnate da gadget, copertine alternative, sovraccoperte illustrate. La componente visiva precede e talvolta sovrasta quella narrativa. La dinamica non è neutra.

Oggi molte case editrici collaborano stabilmente con book influencer molto seguite, affidando loro rubriche e talvolta perfino la direzione artistica di collane; che sanno bene come attirare attraverso l’estetica e quindi utilizzando anche artisti o industrie famose degli spray edges. Parliamo di partnership strutturate, in cui il personal brand del creator diventa parte integrante del progetto editoriale. In questo contesto, l’oggetto-libro diventa centrale: l’acquisto non è motivato esclusivamente dalla trama o dall’autore, ma soprattutto dall’estetica dell’edizione. Si collezionano varianti della stessa storia. Si preordina per assicurarsi il bordo esclusivo. Si espone in libreria come elemento di arredo. Il libro entra nella logica dell’hype drop, più vicina allo streetwear che alla tradizione culturale. È un male? Non necessariamente per ora. L’editoria vive di vendite e intercettare nuove generazioni di lettrici e lettori è vitale. L’estetica può essere una porta d’ingresso. Un volume curato, bello da tenere in mano, può generare desiderio e quindi lettura. Inoltre, il coinvolgimento di creator giovani ha aperto spazi a voci che per anni sono rimaste ai margini dei circuiti più istituzionali. Ma il rischio esiste. Quando l’attenzione si concentra quasi esclusivamente sull’apparenza, la recensione si trasforma in reaction. L’analisi critica lascia spazio all’entusiasmo immediato. Le dinamiche algoritmiche privilegiano il video breve, solitamente meme e quindi facilmente condivisibile. La complessità del testo fatica a trovare spazio nello stesso formato che esalta il dettaglio cromatico del taglio pagina. Si osserva anche una certa omologazione tematica: romance, fantasy, retelling mitologici. Generi perfetti per una comunicazione visiva riconoscibile e replicabile. Meno visibili, invece, restano saggi, narrativa sperimentale, letteratura tradotta non mainstream. Il mercato segue ciò che performa meglio online. E ciò che performa meglio online è ciò che si mostra bene. La figura dell’influencer-direttore di collana merita una riflessione ulteriore.

Da un lato rappresenta una democratizzazione: chi conosce le community può intercettarne gusti e linguaggi. Dall’altro, introduce un conflitto potenziale tra competenza editoriale e capacità di engagement; sovrastando prestigiosi studi universitari. La curatela si fonda su criteri letterari o sulla coerenza con un’estetica? La selezione privilegia la qualità del testo o la sua “instagrammabilità”? La trasformazione in atto riguarda il valore simbolico del libro. Per secoli è stato principalmente veicolo di contenuto, deposito di pensiero, strumento di trasmissione culturale. Oggi diventa anche oggetto da collezione, elemento identitario, accessorio di stile. Non è la prima volta che accade: già nell’Ottocento esistevano edizioni illustrate di lusso, e nel Novecento le copertine hanno influenzato le vendite. La differenza è la velocità e la pervasività del circuito social. La domanda, allora, non è se il libro possa essere bello. Lo è sempre stato. La domanda è se la bellezza stia sostituendo la sostanza come criterio principale di scelta. Se l’edge resta più impresso della trama, qualcosa si è spostato nell’asse culturale. Eppure, sarebbe riduttivo liquidare il fenomeno come superficialità generazionale. Molti giovani lettori scoprono nuovi autori proprio attraverso questi canali visivi e poi approfondiscono. Forse siamo di fronte a un cambio di linguaggio più che a una crisi di contenuto. L’editoria si adatta a una società dell’immagine, e il libro, per sopravvivere, assume le forme richieste dal mercato. Il punto critico sarà capire se, una volta catturata l’attenzione con il colore del bordo, sapremo ancora trattenerla con la forza delle parole. Perché un libro può anche essere un oggetto. Ma senza contenuto, resta soltanto un involucro.