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Ezra Pound, morta la figlia Mary de Rachewiltz: il cordoglio del ministro Giuli

sabato 25 luglio 2026
Ezra Pound, morta la figlia Mary de Rachewiltz: il cordoglio del ministro Giuli

1' di lettura

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Mary de Rachewiltz, poetessa, scrittrice e traduttrice dalla voce limpida e originale. Nel corso della sua lunga vita, tra l’altro, ha custodito e tramandato l’opera del padre Ezra Pound, del quale, poco più che quattordicenne, cominciò a tradurre le poesie, fino alla pubblicazione integrale dei ‘Cantos’ in italiano", ricorda il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

"Proprio nel segno di questo legame, lo scorso aprile il Ministero della Cultura ha acquisito al patrimonio dello Stato l’Archivio Mary de Rachewiltz e la Biblioteca Ezra Pound - prosegue il ministro -. Le carte autografe, la corrispondenza e i volumi da lei custoditi entreranno nel patrimonio della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia: un’eredità che, grazie a Mary, continuerà a vivere e a parlare alle generazioni future, e che presto sarà protagonista di una grande esposizione in Italia.  A tutta la famiglia giungano la mia vicinanza e le mie condoglianze”.

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