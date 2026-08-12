Danni al Vittoriale degli Italiani. C’è bisogno di 5 milioni di euro

L'incubo di Vaia torna, anche se a chilometri e chilometri di distanza e anni dopo, con forza distruttiva ridotta, certo, ma sempre devastante. Una nuova tempesta si è abbatte su uno dei luoghi-simbolo della cultura (e non solo) italiana, lasciando dietro di sé rovine e milioni di danni. Dopo quelli gravi causati dalla tempesta del 17 luglio, il Vittoriale degli Italiani a Gardone, sul lago di Garda, ne esce con il volto deturpato, ma che una possibilità concreta di curarne le ferite. Grazie ad un nuovo progetto Art Bonus per finanziare gli interventi di recupero. La stima dei danni supera i 5 milioni di euro e la Fondazione lancia un appello a cittadini, privati e aziende: aiutateci, sosteneteci, bisogna ridare vita a questo luogo. Che non è solo preziosa memoria di un artista come Gabriele D’Annunzio, ma in se stesso opera d’arte, giardino meraviglioso, in cui il turismo si fonde con la memoria.

«Un segno affettuoso e doveroso di partecipazione» lo chiede il presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, agli operatori di Gardone Riviera, che prosperano anche grazie all’attività di una Fondazione che richiama 300 mila visitatori annui e che adesso è chiamata a far fronte ai danni milionari della tempesta, che ha spezzato l’albero della Nave Puglia, abbattuto cipressi e causato gravi dissesti nelle Vallette. Guerri invita il comparto economico gardonese a «mettere una mano sul cuore». E aggiunge: «Sarebbe carino se l’altra mano la mettessero al portafoglio».

Un appello “accorato”, quindi, a cittadini, privati e aziende affinché possano contribuire alla sua rinascita. Grazie all’Art Bonus, grandi e piccoli mecenati possono sostenere il progetto usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa. Per sostenere il progetto e conoscere le modalità di erogazione c’è il sito https://artbonus.gov.it/il-vittoriale-degli-italiani.html. La ricognizione tecnica effettuata ha svelato i particolari della rovina. Il grosso cipresso che si è abbattuto sulla prua della Regia Nave Puglia così evocativo e ammirato, ha provocato il cedimento della parte superiore dell’albero maestro, spezzatosi al di sopra della coffa. Anche il Laghetto delle Danze è stato gravemente colpito dalla caduta di numerosi cipressi di alto fusto. Gli alberi hanno invaso lo specchio d’acqua, danneggiato le storiche balaustre in pietra d’Istria e ostruito le opere idrauliche di scarico. Particolarmente ingenti sono le perdite nel patrimonio arboreo storico: trentuno cipressi di alto fusto sono stati sradicati. Il distacco della coltre superficiale ha inoltre lasciato esposti i versanti, provocando fenomeni franosi che hanno interessato percorsi pedonali, ponticelli e camminamenti storici. La tempesta ha quindi compromesso in maniera significativa sia il patrimonio arboreo sia quello paesaggistico dell’area.



Nel frutteto dei giardini di Villa Mirabella, la caduta di alberi di grandi dimensioni ha provocato il crollo e la disgregazione di una parte della muratura di separazione e, di fatto, l’interruzione della viabilità storica, con l’isolamento temporaneo di alcuni nuclei museali. Il programma degli interventi si prospetta quindi ampio e oneroso, ma più che mai necessario. Il presidente Guerri ricorda che «il mecenatismo è un gesto di cura verso il patrimonio e verso il futuro: significa scegliere di proteggere oggi ciò che le prossime generazioni potranno ancora conoscere e vivere». Non bisognerebbe mai dimenticare che proprio grazie al mecenatismo possediamo un patrimonio unico al mondo, pilastro della nostra economia, e certo non solo in Italia. È il modo per continuare a vivere nei secoli, generare nuove meraviglie, trionfare sul tempo e sulle ferite.

Attraverso l’Art Bonus, il Vittoriale offre ai suoi sostenitori «la possibilità di contribuire alla rinascita di un luogo unico, perché la ferita della tempesta possa trasformarsi in un nuovo gesto collettivo di amore per la bellezza».