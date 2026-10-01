A Roma un viaggio nell'universo artistico e privato di Giuseppe Verdi

“Le fate hanno per cifre i fior”. È questo il titolo del viaggio, intimo e originale, nell’universo privato e artistico di uno dei più grandi compositori della storia: Giuseppe Verdi. Domenica 18 ottobre, alle 19,30, la Sala Baldini di piazza di Campitelli, 9, a Roma, ospiterà lo spettacolo tratto dal libro “Deh perdona – Con Verdi dalla vendetta al perdono” (Armando Editore). Un evento tra musica e letteratura nel quale l’autrice del volume, Monica Vincenzi, leggerà e interpreterà alcune delle pagine più significative del testo. Ciascuna lettura sarà impreziosita e intervallata dall’esecuzione dal vivo di alcune delle più celebri arie da camera e d’opera di Verdi.

Insieme agli autori del libro – scritto a quattro mani da Vincenzi con Luigi Casa – ci saranno il soprano Daniela Barbara, che presterà la sua voce alle eroine verdiane, e il maestro Maurizio Angelozzi, che al pianoforte accompagnerà le esecuzioni, filo conduttore musicale dell’appuntamento. Barbara e Angelozzi daranno vita alla dimensione musicale dell’evento, che racconterà Verdi attraverso gli occhi, le sensibilità e le storie delle donne che hanno segnato la sua vita.

Parteciperà all’evento Laura D’Acunto, funzionaria della Regione Lazio. L’appuntamento è promosso e sponsorizzato dall’associazione culturale “Oasi Culturali”, impegnata nella valorizzazione delle eccellenze artistiche e nella diffusione della tradizione culturale italiana. L’ingresso ha un costo di 15 euro fino a esaurimento posti.

Per informazioni: 3392347162 (Monica Vincenzi) e oasiculturali@gmail.com.